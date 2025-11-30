L'IES d'Uviéu que va camudar de nome pa homenaxar a una personalidá de la cultura asturiana

L'Institutu d'Educación Secundaria La Florida, n'Uviéu, va pasar a denominase IES Xuan Bello a partir del cursu 2026-2027, según la resolución publicada apocayá nel Boletín Oficial del Principáu d'Asturies (BOPA). El cambiu, anunciáu pol Principáu'l mes d'agostu pasáu como homenaxe al escritor fináu de manera repentina a los 60 años d'edá'l xunetu pasáu, foi solicitáu pola direición del centru'l 22 d'ochobre pasáu y tuvo'l sofitu del Conseyu Escolar, qu'aprobó la propuesta con doce votos a favor y una abstención na so xunta del 30 de setiembre.

La Conseyería d'Educación recuerda que la normativa permite modificar la denominación de los institutos a propuesta del propiu Conseyu Escolar, requisitu que se cumplió nesti casu. L'aprobación remata un procesu entamáu en 2024, cuando'l Principáu anunció la so intención d'homenaxar al escritor y pensador Xuan Bello, una de les figures centrales de la lliteratura asturiana contemporánea, dándo'l so nome al centru de secundaria uvieín inauguráu en septiembre de 2024.

