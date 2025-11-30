Naz un nuevu festival de música en Xixón: "Homes G", cabezaleros del cartel
El certame fadráse pel branu
Sixto Cortina (Traducción)
Nuevu festival a la vista en Xixón. El branu va axuntar una fecha más. La cita presentóse va unos díes y yá se conocen los primeros datos. El Parque Hermanos Castro va ser l'escenariu de la nacencia "We Are Young", que va celebrar la so primer edición el 11 de xunetu y que va tener a los Homes G como la so primera gran cabeza de cartel.
La participación de "Homes G" en "We Are Young" llega nun momentu especialmente rescampláu pa la banda, espliquen dende la organización del eventu, una y bones el grupu acaba de presentar la so gran xira "Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026". "Ello ye un tour que va percorrer les principales ciudaes y festivales del país acompañando al próximu estrenu en cines del documental homónimu. Un viaxe emocional y musical que repasa la trayeutoria y la plena vixencia del grupu", apunten. "Reafita lo qu'ellos mesmos proclamen: "Tamos viviendo los meyores años de la nuesa vida"", amesten dende'l certame.
El festival "We Are Young" naz "coles mires de convertise nuna cita imprescindible del branu xixonés, una xornada pa disfrutar de la música en direutu nun entornu privilexáu y col sellu de calidá que-y da la presencia d'una de les bandes más queríes del país", espresen dende'l certame. Les entraes salieron a la venta'l 27 de payares na web del eventu: @www.waygijon.com
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
