Cambios nes llistes d'espera de pruebes diagnósticas n'Asturies: aumenta la de resonancies, cai la d'ecografíes

La sanidá pública asturiana tien pendientes de realizar 31.356 pruebes diagnósticas. Les más numberoses son les ecografíes, un total de 13.874. Vienen darréu les resonancies magnétiques (9.287), los TAC o escáner (4.680), les colonoscopies (2.468) y les mamografíes (1.047, cifra que nun inclúi los programes de peñeráu).

La mayor demoranza media correspuende a les resonancies, con 62 díes. Vienen darréu les ecografíes (45 díes), los TAC (41 díes), les mamografíes (38 díes) y les colonoscopies (36 díes).

El volume de pruebes pendientes el pasáu 31 d'ochobre ye bultablemente inferior al rexistráu en xineru, cuando yeren 33.611. Baxó descomanao, en cuasi 3.000, la llista d'espera de les ecografíes, que taba entós en 16.858; y aumentó en más de 500 pacientes la de los TAC.

Al respeutive del xineru pasáu, menguó la demoranza media de tolos tipos d'esploración diagnóstica. D'un xeitu especial, la de les ecografíes, que pasó de 70 díes a 45.

Actividá propia y derivaciones

El Serviciu de Salú del Principáu (Sespa) realiza una parte de la so actividá diagnóstica con medios propios, agora muncho más capaces gracies a la fuerte inversión de los últimos años en máquines de mayor potencia y precisión. Al tiempu, deriva un ciertu volume de pruebes a centros alcordaos. Ente unos y otros, el mes pasáu fexeron 37.529 esploraciones.

La Conseyería de Salú destaca la evolución interañal y señala que'l total de pruebes diagnóstiques y téuniques pendientes el mes d'ochobre pasáu baxó en 1.465 en comparanza col mesmu mes de 2024. “Nel casu de TAC, ecografíes, mamografíes y colonoscopies, la espera asitió per debaxo de los dos meses, mentanto que pa les resonancies magnétiques supérase esi plazu por dos díes”, enfatiza Salú.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"