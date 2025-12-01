Esta ye la teunolóxica catalana que cuenta instalase n'Asturies (y estos son los empleos d'altu perfil que va crear)

La compañía teunolóxica catalana ByteTravel, especializada na xestión de visaos pa turismu y negocios, ta rematando l'apertura d'una sede n'Asturies que va tener ente 15 y 20 trabayadores d'altu perfil teunolóxicu, según confirmaron fontes conocedores. L'allugamientu definitivu entá tien de concretase, pero la empresa ta sondiando localizaciones nes Cuenques, particularmente la del Caudal, onde restola espacios pertenecientes a Hunosa y la Sociedá pal Desarollu de les Cuenques Mineres (Sodeco).

ByteTravel foi fundada en Barcelona en 2021 por Axel Serena, veteranu nel ámbitu del emprendimientu dixital, y dende entós protagonizó una espansión bultable. L'añu pasáu empezó a cotizar en Bolsa, na plataforma BME Scaleup, entamada pa negocios con una probada sienda de crecimientu. Nel primer semestre d'esti añu, la compañía llogró unos ingresos de 7,6 millones d'euros, un 59% más qu'un añu primero. Anguaño tien unos 70 profesionales na so sede de Barcelona, pero'l so desarrollu pide más efectivos. Serena escoyó Asturies pa la so primer espansión productiva fuera de Cataluña (tien oficina comercial en Madrid). La inversión va andar alredor de los 1,5 millones d'euros.

ByteTravel cuenta entamar les contrataciones primero que remate l'añu. La empresa busca inxenieros informáticos con esperiencia, a los que va ufiertar "bones" condiciones económiques, indicaron les fontes al tantu.

La empresa yá tien vinculaciones con Asturies, cuidao qu'ún de los miembros del so conseyu d'alministración ye'l xixonés Pablo Martín, presidente de la teunolóxica Izertis. Serena y Martín collaboraron n'operaciones empresariales del sector dixital.

Los planes de ByTravel n'Asturies van detallase nuna visita que Serena va realizar al Principáu'l próximu 15 d'avientu.

"A munchos empresarios d'Asturies éntra-yos un mieu enorme a la de buscar estratexes pa crecer", afirmó esti día Javier García, direutor de la Oficina de Crecimientu de la Federación Asturiana d'Empresarios (FADE), creada en 2023 pa incrementar el tamañu mediu del texíu productivu asturianu. Anguaño, la entidá asesora a una quincena de compañíes, sobremanera del sector agroalimentariu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"