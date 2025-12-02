Ún de cada cinco comercios d'Asturies peslló na última década, estes son les rames más afectaes

Ún de cada cinco comercios peslló les sos puertes n'Asturies nos últimos diez años, según los datos publicaos va unos díes pola Asociación de Trabayadores Autónomos (ATA) y que reflexen la perda de 3.615 negocios ente ochobre de 2015 y el mes pasáu.

En concretu, a tenor de les cifres d'ATA, frente a los 17.498 autónomos que fai una década taben daos d'alta nel sector del pequeñu comerciu d'Asturies, al zarru del pasáu mes la cifra menguara a 13.883. En términos porcentuales, el retrocesu ye del 20,7%.

Solo nesti añu 2025 diéronse de baxa 523 comerciantes na comunidá, y dende 2010 nun hubo nin un solu exerciciu nel que nun se rexistrara perda d'autónomos, según destacó la presidenta d'ATA Asturies, Patricia Oreña.

Los datos arrexuntaos pola asociación indiquen que'l comerciu foi'l sector de la economía asturiana que más autónomos perdió nos diez años postreros, darréu vienen l'agricultura, con 2.826 afiliaos menos; la hostelería, que perdió 1.209, y la construcción, con 850 menos.

Pela contra, nes actividaes rellacionaes cola informática y la comunicación aumentaron en 764 (un 82,1% más); en 308 (un repique del 46,4%) nes arreyaes al sector inmobiliariu; y en 496 (un 41%) nel apartáu d'actividaes artístiques y d'entretenimientu.

Patricia Oreña alvirtió de la necesidá d'aplicar un conxuntu de "midíes urxentes" que favorezan la creación y estabilización del comerciu. Por casu, l'entamu de nueves bonificaciones y tarifes cero al emprendimientu y la meyora de l'aición protectora, col reconocimientu automáticu del cese d'actividá o l'ampliación en dos selmanes de la baxa por maternidá.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"