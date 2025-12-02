Indra llogra trés contratos de blindaos de 6.700 millones que van dar carga de trabayu al Tallerón hasta 2034

La multinacional Indra llogró trés de los cinco contratos de producción de vehículos blindaos pal Exércitu de Tierra que la compañía quier entamar na nueva fábrica d'El Tallerón, en Xixón. En concretu, la empresa resultó axudicataria de los programes del obús autopropulsáu de cadenes (ATP Cadenes), por un valor de 4.516 millones d'euros; del obús autopropulsáu de ruedes (ATP Ruedes), por 2.219 millones; y el del desarrollu del futuru carru de combate européu, por 37,1 millones. Los trés axunten una contratación de 6.773 millones.

La celebración de los contratos foi aprobada nel últimu Conseyu de Ministros. Magar la referencia de los alcuerdos autorizaos nun indica explícitamente que l'axudicatariu seya Indra, un voceru de la compañía confirmó que de fechu ye asina, porque'l pasáu 14 d'ochobre el Gobiernu yá aprobara la preasignación de dellos creitos milmillonarios a Indra pa cinco programes de blindaos. Esa ayuda financiera, poro, yá prefiguró l'axudicación.

Los dos contratos de los obuses, que se van estender hasta'l 30 de payares de 2034, fueron encamentaos a una unión temporal d'empreses (UTE) ente Indra y Escribano Mechanical & Engineering, presidíes respeutivamente polos hermanos Ángel y Javier Escribano. Esta UTE tamién va entamar el nuevu vehículu anfibiu de la Infantería de Marina.

Sicasí, Indra va desenvolver en solitario'l tercer contratu aprobáu, el del llamáu "sistema de combate terrestre superior", pa lo que va tener un plazu de 48 meses. A futuru tamién cuenta producir un vehículu llanzapontes de ruedes. Pa los cinco programes descritos, la compañía va recibir 4.150 millones d'euros en creitos al 0%.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"