ArcelorMittal va fabricar n'Asturies la chapla de los primeros barcos de cruceru de luxu ensin emisiones, que promueve'l holding de Gucci y Balenciaga
Ponant, la compañía naval de la familia Pinault, va usar aceru "verde" producíu en Xixón en barcos propulsados por renovables
Sixto Cortina (Traducción)
Los primeros barcos de cruceru del mundu con emisiones cuasi nules van fabricase con aceru asturianu. La compañía francesa Ponant Explorations Group, líder nel segmentu de los cruceros oceánicos de luxu, firmó un memorandu con ArcelorMittal que tien como oxetivu final el suministru de chapla gruesa pa los nuevos barcos "verdes" de la compañía, que van tener propulsión eólica (por aciu de veles ríxides), con paneles solares y con combustibles renovables. L'aceru tamién se va fabricar con baxes emisiones y va ser lamináu nel tren de chapla gruesa de Xixón.
Ponant, con sofitu de fondos europeos y del Gobiernu de Francia, entamó'l proyeutu Swap2Zero, que tien por oxetivu amenorgar les emisiones de gases d'efectu invernaderu de los sos nuevos barcos de cruceru en más del 80%. La meta nun ye namás descarbonizar el sistema de propulsión, tamién la construcción de los buques y los sos componentes pa caminar hacia l'oxetivu de les cero emisiones netes. Nesa llinia, la compañía de cruceros de luxu firmó un memorandu d'entendimientu con ArcelorMittal pol que les dos empreses van trabayar xuntes pa integrar chaples grueses d'aceru recicláu producíes con enerxía renovable y con baxes emisiones de carbonu (XCarb) en Xixón nel procesu de construcción naval de Ponant. L'oxetivu final ye construyir el 100% de los cascos de los buques utilizando aceru XCarb d'ArcelorMittal.
La multinacional siderúrxica va certificar, con sellos independientes, la chapla producida con baxes emisiones y la compañía de cruceros (propiedá d'Artémis, el holding de la familia Pinault al que pertenecen tamién les marques Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Puma, Conforama o la casa de puyes Christie´s) comprométese a que los astilleros qu'escueye pa construyir los sos barcos utilicen, siempre que seya posible, les chaples grueses XCarb d'ArcelorMittal fabricaes n'Asturies.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
