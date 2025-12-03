Les "Xornaes de la Música Tradicional Asturiana" celébrense del 8 al 11 d'esti mes en Xixón

La conseyera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principáu d'Asturies, Vanessa Gutiérrez, presentó esti martes pasáu la programación de les "Xornaes de la Música Tradicional Asturiana", un alcuentru que va celebrase na Llaboral Ciudá de la Cultura, en Xixón, del 8 al 11 d'esti mes.

L'eventu ta promovíu y financiáu pol Principáu pa sopelexar esta manifestación artística y abrir un espaciu de diálogu y reflexón sobre la so importancia. Gutiérrez destacó qu'estes espresiones culturales constitúin un pegollu fundamental sobre'l que s'enconta la identidá asturiana.

Ello ye que la conseyera rescampló necesidá de calteneles, por exemplu, al traviés de los espedientes entamaos pa declarar Bienes d'Interés Cultural (BIC) de calter inmaterial la cultura asturiana de la gaita, les mazcaraes d'iviernu, el teatru costumbrista o les dances tradicionales, que s'axunten a les yá reconocíes, como la misa de gaita, l'asturianada, los bolos o la cultura sidrera asturiana, esta última Patrimoniu Inmaterial de la Humanidá.

Estes xornaes, entamaes en collaboración cola asociación Conceyu de la Gaita, van axuntar a más de 260 participantes, ente intérpretes, investigadores y docentes, coles mires de fortalecer esti tipu d'espresión musical y ampliar la so proyeición social y la so tresmisión.

El primer día va centrase na historia y evolución de les escueles de música popular, los modelos europeos y los retos actuales, y va ufiertar un alcuentru d'agrupaciones que va amosar la vitalidá d'estes manifestaciones n'Asturies.

Pa eso, va disfrutar de la participación de músicos como Carlos Núñez, Xuacu Amieva, Pedro Pangua, José Ángel Hevia y Santi Caleya, d'espertos como Lisardo Lombardía, y del presidente de la confederación de gaiteros bretonos, Maïna Daouphards.

La segunda xornada va centrase na fabricación de gaites y nes principales llinies d'investigación en cursu, enantes de l'amuesa internacional "Gaites del mundu", que va tener les actuaciones d'intérpretes d'Asturies, Galicia, Escocia, Bélxica ya Italia.

El programa va rematar col conciertu de clausura al cargu de la Banda Gaites Llacín, que va presentar el so discu "Resollu". La entrada pa toles actividaes va ser llibre y gratuita previa inscripción en https://entradas.turismoasturias.es/es/laboral-ciudad-de-la-cultura/xornaes-de-la-musica-tradicional-asturiana-8-davientu-conferencies/?day=1765148400000.

