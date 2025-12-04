L'adelantu de la campaña comercial navidiega, coles lluces y el "black friday", nun quita pa que xuba'l paru n'Asturies en payares
El Principáu rexistra 107 paraos más, la mayoría nel sector servicios
Sixto Cortina (Traducción)
L'adelantu de la campaña navidiega col encendíu de les lluces y les rebaxes del "black friday", que yá s'estienden a una selmana entera, nun quitaron pa que'l paru creza en payares n'Asturies. El Principáu remató'l mes con 50.996 persones desempleaes, 107 más que nel mes anterior, lo que supon un incrementu del 0,21%.
Asturies foi una de les poques comunidaes nes qu'engordó la llista del paru en payares. Tamién lo fixo nes comunidaes autónomes vecines de Cantabria y Castiella y Lleón, en Navarra y, sobre manera, nes turístiques d'Isles Baleares y Canaries. L'adelantu de la campaña comercial de Navidá, que suel incluyir un refuerzu de les plantíes nos sectores del comerciu y la loxística, nun consiguió detener n'Asturies la xuba del paru por tercer mes consecutivu. Amás, ye precisamente'l sector servicios el que rexistra una mayor medría de paraos, con 117 más. Tamién crez el paru na industria (40 más), la construcción (15) y l'agricultura y la pesca (3), mentanto que namás menguó nel grupu d'ensin empléu anterior (-68).
Por conceyos llama l'atención que Xixón foi'l que rexistró un mayor incrementu de paraos, con 116 más, mentanto qu'Uviéu foi'l conceyu que más recortó les sos llistes, con 91 menos. Avilés (-6), Llangréu (-49), Mieres (-29), tamién recortaron les sos cifres, mientres que Siero (2) amplióles, ente los conceyos más poblaos
Magar l'incrementu mensual del paru en payares, Asturies tienen 3.700 demandantes menos que va un añu, una cayida del 6,76%, cimera a la media española del 6,23%.
Mientres, el mes de payares fexéronse n'Asturies 19.347 contratos llaborales, 5.406 menos que nel mes anterior y 607 menos que va un añu. El 31,1% d'ellos son indefiníos y el sector servicios foi'l destinatariu del 81% del total.
La media d'afiliaos a la Seguridá Social n'Asturies cifróse en payares en 395.835 persones, 257 menos que'l mes anterior (-0,06 %) pero 9.656 más que nel mesmu mes del añu anterior (2,50%).
