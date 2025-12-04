El premiu de guion cinematográficu en llingua asturiana vuelve a quedar desiertu
S. C.
La segunda edición del Premiu de Guión Cinematográficu en llingua asturiana o n'enonaviegu foi declarada desierta, lo mesmo que pasó cola primer edición, la del 2024.
Asina lo conseña la resolución de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobiernu asturianu publicada esta selmana nel Boletín Oficial del Principáu d'Asturies, na que se declara desiertu'l premiu porque nenguna de les obres algamó la valoración mínima de 15 puntos.
El Premiu de Guión Cinematográficu en llingua asturiana o n'enonaviegu taba dotáu con 6.000 euros. El so oxetu ye reconocer guiones orixinales y inéditos en llingua asturiana o n'eonaviegu pa llargumetraxes de ficción o animación.
