Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El premiu de guion cinematográficu en llingua asturiana vuelve a quedar desiertu

Un rodaxe n'Asturies.

Un rodaxe n'Asturies. / ASTURIAS FILM COMMISSION/FELIPE HERNÁNDEZ

S. C.

La segunda edición del Premiu de Guión Cinematográficu en llingua asturiana o n'enonaviegu foi declarada desierta, lo mesmo que pasó cola primer edición, la del 2024.

Asina lo conseña la resolución de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobiernu asturianu publicada esta selmana nel Boletín Oficial del Principáu d'Asturies, na que se declara desiertu'l premiu porque nenguna de les obres algamó la valoración mínima de 15 puntos.

El Premiu de Guión Cinematográficu en llingua asturiana o n'enonaviegu taba dotáu con 6.000 euros. El so oxetu ye reconocer guiones orixinales y inéditos en llingua asturiana o n'eonaviegu pa llargumetraxes de ficción o animación.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
  2. Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
  3. Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
  4. Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
  5. Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
  6. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  7. La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
  8. Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste

L'adelantu de la campaña comercial navidiega, coles lluces y el "black friday", nun quita pa que xuba'l paru n'Asturies en payares

El premiu de guion cinematográficu en llingua asturiana vuelve a quedar desiertu

El premiu de guion cinematográficu en llingua asturiana vuelve a quedar desiertu

Les "Xornaes de la Música Tradicional Asturiana" celébrense del 8 al 11 d'esti mes en Xixón

ArcelorMittal va fabricar n'Asturies la chapla de los primeros barcos de cruceru de luxu ensin emisiones, que promueve'l holding de Gucci y Balenciaga

ArcelorMittal va fabricar n'Asturies la chapla de los primeros barcos de cruceru de luxu ensin emisiones, que promueve'l holding de Gucci y Balenciaga

Ún de cada cinco comercios d'Asturies peslló na última década, estes son les rames más afectaes

Ún de cada cinco comercios d'Asturies peslló na última década, estes son les rames más afectaes

Indra llogra trés contratos de blindaos de 6.700 millones que van dar carga de trabayu al Tallerón hasta 2034

Indra llogra trés contratos de blindaos de 6.700 millones que van dar carga de trabayu al Tallerón hasta 2034

Esta ye la teunolóxica catalana que cuenta instalase n'Asturies (y estos son los empleos d'altu perfil que va crear)

Esta ye la teunolóxica catalana que cuenta instalase n'Asturies (y estos son los empleos d'altu perfil que va crear)

Cambios nes llistes d'espera de pruebes diagnósticas n'Asturies: aumenta la de resonancies, cai la d'ecografíes

Cambios nes llistes d'espera de pruebes diagnósticas n'Asturies: aumenta la de resonancies, cai la d'ecografíes
Tracking Pixel Contents