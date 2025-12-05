Asturies, a lo último na execución de les sos inversiones

Les estadístiques mensuales que'l Ministeriu de Facienda publica nes que compara'l ritmu d'execución presupuestaria pa les estremaes autonomíes avecen a ser una rompedura de cabeza pal Principáu.

Nos datos homoxéneos correspondientes a setiembre de 2025, los últimos publicaos, Asturies apaez a lo último na execución de les operaciones de capital (inversiones reales más tresferencies de capital) nel trámite d'obligáu contable, consideráu davezu como'l que mide la execución de les cuentes. Nel casu d'Asturies, namás superaron esi pasu'l 19,85% de les inversiones, llueñe del cerca del 50% que presenta Baleares.

Analizando de manera específica por capítulos presupuestarios conseñase que ye nes tresferencies de capital (aquelles inversiones que tienen de pagase a otra entidá que ye la que les realiza) onde principalmente s'atrulla la execución del Principáu, visto que presenta un porcentaxe del 15,86%, el más baxu de les comunidaes autónomes. Nes "inversiones reales", esto ye, aquelles que contrata y abona direutamente l'alministración asturiana, el porcentaxe nun ye eleváu (24,30%), pero Asturies yá nun ye la postrera, en viendo que-y saca ventaya namás a Estremadura y Canaries.

El Gobiernu asturianu suel argumentar contra esi mal datu que ye meyor analizar les inversiones considerando aquelles que superaron la fase de compromisu de gastu (la denominada Fase D). Esi analís incorpora aquelles inversiones que nun tán terminaes na so execución, pero que tienen comprometíu'l dineru de la partida presupuestaria, polo que puede pensase que van terminar pagándose anque lleven demoranza.

Baxo esi criteriu, Asturies meyora y asitia a la metá de la tabla, con un compromisu de gastu de cerca de dos de cada trés euros nel pasáu mes de setiembre. Per debaxo d'ella alcontrabense Cataluña, Andalucía, Estremadura, Aragón, Murcia, Canaries y el País Vascu.

La qu'encabezaba'l ranking d'execución en "Fase D" yera Baleares, col 80% de les sos operaciones de capital comprometíes.

En cualquier casu, l'exame global del Presupuestu tampoco beneficia al Gobiernu asturianu, que s'atopa ente les comunidaes con un baxu nivel d'execución nel conxuntu de les sos cuentes del añu na fase d'obligaciones reconocíes.

Mientres que Cataluña yá presentaba les trés cuartes partes del so Presupuestu executaes y terminaes, superando la fase d'obligáu contable, nel Principáu esi porcentaxe asitia nel 60,48%, superando namás a Estremadura, La Rioxa y Canaries. La paradoxa de l'alministración asturiana ye que suel tener una avanzada "execución alministrativa" pero que se ralentiza na parte contable, sobre manera nes inversiones.

