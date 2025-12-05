Entamáu'l pagu a ganaderos d'Asturies polos incendios del branu: cantidaes y cómo se xestiona

El Gobiernu central empezó va unos díes el pagu de más de 476.000 euros a llabradores y ganaderos d'Asturies afectaos polos grandes incendios d'esti branu, según informó l'Executivu de Pedro Sánchez nun comunicáu.

"El Ministeriu d'Agricultura, Pesca y Alimentación va empezar a pagar los más de 27,8 millones d'euros n'ayudes direutes a 9.679 llabradores y ganaderos de toa España. Les persones beneficiaries van recibir al traviés del so teléfonu móvil l'avisu del ingresu de l'ayuda na cuenta de la so entidá financiera", concreta'l comunicáu.

Estes ayudes direutes a 9.679 llabradores y ganaderos tomen dos llinies: la compensación por perda de renta nes esplotaciones agraries afectaes y el sofitu adicional al costu del seguru agrariu pa titulares de pólices. Tola información relativa a estes subvenciones ta disponible na web del Ministeriu. L'oxetivu d'esti sofitu ye que puedan facer frente a los gastos y perdes derivaes de los incendios, independientemente de les indemnizaciones de los sos seguros. El Ministeriu d'Agricultura, Pesca y Alimentación cumple asina col compromisu adquiríu pol ministru Luis Planas de que les persones afectaes recibiríen estes subvenciones primero de fin d'añu.

Les quemes d'esti mes d'agostu n'Asturies supunxeron la perda de casi 7.000 hectárees, una cifra que, con ser importante, queda pequeña en comparanza a la destrucción d'años especialmente negros, como 2015, 2017 o 2023. Foi una década terrible. De 2015 a 2024 quemaron un total de 119.886 hectárees, un terciu más que nel deceniu anterior, nel que se perdieron 87.439. Y albídrase que nel futuru les perdes van ser mayores.

La comunidá tuvo que facer frente a condiciones meteorolóxiques cada vez más estremes, lo qu'incrementó la frecuencia y la intensidá del fueu, ensin escaecer los problemes na xestión del monte.

