Defensa afita en 2028 la llende pa entregar los 8x8 fabricaos n'Asturies
Sixto Cortina (Traducción)
El Ministeriu de Defensa ordenó a Indra, que controla'l consorciu Tess Defence encargáu de la fabricación de los blindaos 8x8 "Dragón" (les sos barcaces constrúiles Santa Bárbara na so planta de Trubia), qu'en 2028 como mui tarde entregue los 348 vehículos comprometíos nel contratu del programa, firmáu en 2020 y que sufrió permunchos retrasos qu'obligaron a dellos cambios de plazu. Esti añu, l'Exércitu de Tierra recibió once vehículos namás, llueñe de los 92 prometíos pa 2024.
La nueva llende de 2028 asoleyola esti día la secretaria d'Estáu de Defensa, Amparo Valcarce, na Comisión de Defensa del Congresu, onde la dirixente señaló que, el 28 de payares pasáu, el Ministeriu revisó aspeutos téunicos de los vehículos con Tess Defence. Les dos partes acordadon delles incorporaciones teunolóxiques pa modernizar los vehículos.
Según Valcarce, Indra treslladó a Defensa que va apurrir 57 unidaes primero qu'acabe 2025, y la dirixente garantizó que'l Ministeriu trabaya pa "entainar les entregues". En total, l'Exércitu de Tierra tien que recibir 998 vehículos: a los 348 de la primer fase entá en cursu hai qu'axuntar otros 365 más na segunda fase y 285 na tercera.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
