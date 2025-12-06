Un percorríu pela villa romana de La Estaca, en Les Regueres, a 1,5 kilómetros de distancia: asina va ser la visita

Un percorríu empobináu pela villa romana de La Estaca que se va realizar a 1,5 kilómetros de distancia, dende la casa de cultura de Les Regueres. Esa ye la esperiencia inmersiva que'l Conceyu va ufiertar al visitante nún de los proyeutos turísticos qu'impulsa con financiación de fondos europeos.

L'oxetivu d'esta iniciativa ye "sopelexar el patrimoniu arqueolóxicu local", utilizando una recreación tridimensional de la villa romana "na so dómina de máxima rellumanza, con navegación visual llibre y audiu envolvente". El públicu puede, cola ayuda d'unes gafes de realidá virtual, somorguiase nel yacimientu ente cuatro y seis minutos. Les esplicaciones van dase n'español y n'inglés.

La empresa contratada pa desarrollar el proyeutu va ellaborar, amás, un audiovisual informativu d'unos cinco minutos, tamién n'español y n'inglés. Va xenerase un modeláu 3D del conxuntu arquiteutónicu de la villa, basándose na información suministrada pol estudiu arqueolóxicu.

El proyeutu inicial

Los conteníos, reflexa'l proyeutu, "tienen de ser diseñaos pa ufiertar una esperiencia museográfica completa, coherente y progresiva, que seya quien a activar los sentíos del visitante y reforzar el discursu espositivu nes sos estremaes fases". El contratu yá foi axudicáu pol Conceyu de Les Regueres a la empresa Visual it Networks por 59.290 euros. Cuéntase con que los conteníos s'entreguen a lo llargo de la primavera del añu qu'entra.

El yacimientu de la villa romana d'Andayón, que va ser visitáu dende la Casa de cultura de Santuyanu, acueye cada branu campañes arqueolóxiques. El Conceyu decidiérase por facer visitable'l mosaicu descubiertu en 2019 al par del yacimientu, pero les condiciones afites pola Conseyería de Cultura pa garantizar el so caltenimientu nun lo permitieron.

Ello ye que s'escoyó otra opción: que pueda vese dende la distancia aprovechando la teunoloxía de la realidá virtual. Esti ye ún de los cuatro proyeutos incluyíos dientro del plan turísticu de Les Regueres, con una cuantía total xube a 357.492 euros.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"