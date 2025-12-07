La gran industria ye'l sector que más utiliza la IA na economía española

Les grandes empreses industriales –con fuerte pesu n'Asturies gracies a compañíes como ArcelorMittal o Azsa– son les que más utilicen la intelixencia artificial (IA) de tola economía española. Cerca de la metá de les compañíes industriales del país (en concretu, el 48%) recurren a la revolucionaria ferramienta teunolóxica pa meyorar los sos procesos productivos, según l'informe "Impactu socioeconómicu y llaboral del cambiu teunolóxicu", realizáu pol Conseyu Económicu y Social (CES), órganu consultivu del Gobiernu, y presentáu esti día na Facultá d'Economía de la Universidá d'Uviéu cola asistencia del presidente del CES, l'economista gallegu Antón Costas.

L'estudiu indica que, detrás de la industria, el sector que mayor usu fai de la IA son los servicios (utilícenla'l 44,46% de les sos empreses) y la construcción (38,8%). L'analís tamién revela que l'adopción de la IA "varía significativamente según el so tamañu". Magar la utilicen, de media, el 45,3% de les grandes compañíes (aquelles que tienen cuandu menos 250 trabayadores), nel casu de les medianes (ente 50 y 249 emplegaos) el porcentaxe mengua a más de la metá (21,2%); nes pequeñes (de 10 a 40) úsenla'l 9,5%; y nel casu de les microempresas, aquelles con menos de diez trabayadores, l'usu baxa al 7,5%.

L'informe señala que la principal aplicación de la IA nes empreses españoles ye n'actividaes de marketing y ventes, la organización de procesos alministrativos y xestión empresarial, y la execución de procesos de producción y prestación de servicios. Con too y con ello, el CES alvierte de que "inda queda percorríu abondo pal texíu productivu español, sobre manera nel casu de les pymes, tocantes a l'adopción de teunoloxíes avanzaes como la mesma IA, l'usu de la nube o l'analís masivu de datos".

L'informe tamién recuerda un estudiu de la OCDE de 2022 según el cual Asturies ye la sesta comunidá autónoma que ta más albentestate del impactu de la IA xenerativa nel empléu. En concretu, el 25,4% de la fuerza llaboral asturiana podría resultar afectada, magar la OCDE nun entra a valorar si eso va suponer modificar o suprimir los puestos de trabayu.

"A la IA fai-y falta ser gobernada por seres humanos. Otra manera, si la dexamos que funcione pola so cuenta, namás se va centrar n'abaratar costos y sustituyir a los humanos por máquines", afirmó esti día Ignacio Conde-Ruiz, economista y conseyeru del CES, na presentación.

