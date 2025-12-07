Lluz verde pa remocicar el Muséu de la Siderurxa de Llangréu: la Mancomunidá aprueba la llicitación de la obra (por esta cantidá)

Lluz verde pa remocicar el Muséu de la Siderurxa de Llangréu, una inversión de 835.000 euros que s'enxareta nel Plan de Sostenibilidá Turística de la Mancomunidá del Valle del Nalón. L'ente supramunicipal celebró va unos díes un Plenu estraordinariu p'autorizar la contratación de los trabayos.

Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobiu y presidente de la Mancomunidá, señaló que "pol volume de la obra y el so montante económicu, facíanos falta llevala a Plenu". "Con esti trámite", amestó, "yá puede sacase a llicitación, cosa qu'esperamos yá pueda faese darréu, a lo llargo d'esta selmana", fixo.

El plan de sostenibilidá turística del Valle del Nalón ta financiáu con cuatro millones d'euros procedentes de fondos europeos, de los que 835.000 euros correspuenden al Musi. Los llabores van centrase na meyora del antiguu refrixerante qu'alluga l'equipamientu cultural, pero nun se van recuperar más edificios p'ampliar l'actual espaciu espositivu .

El Muséu de la Siderurxa abrió en 2006 nun espaciu, l'antiguu refrixerante de la factoría de Duro, que se discurrió nun primer momentu como centru de recepción d'un futuru muséu más grande. Les previsiones iniciales nun llegaron a cuayar y la superficie destinada a la esposición nun aumentó nos últimos años. Los fondos europeos van dedicase a pintar el refrixerante y entamala con pequeñes meyores, a anovar el zarru esterior, y a ampliar o meyorar el conteníu espositivu. Tamién se van enseñar dos antigües máquines ferroviaries que yá tán iguaes, la locomotora Pedro Duro y la grúa "La Leona".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"