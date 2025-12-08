L'alcalde de Colunga propón da-y el nome de José Antonio Fidalgo a una nueva cai de la localidá
L'homenaxe reconocería'l so llabor como cronista oficial y la so contribución a la hestoria y cultura del conceyu
J. Quince / Sixto Cortina (Traducción)
Colunga sigue llorando a José Antonio Fidalgo dellos díes depués de la so muerte. Profesor, críticu gastronómicu, cronista oficial y fíu predilectu del so conceyu natal, foi una de les figures más destacaes na divulgación de la hestoria, la cultura y les tradiciones de Colunga, dexando una fonda buelga nos sos vecinos. Por ello, l'alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, decidió rindi-y un homenaxe, proponiendo al plenu poner el so nome a una cai del conceyu.
La moción establez que s'entamen los trámites necesarios pa l'aprobación del espediente municipal que permita que la nueva vía pública que se va executar na Fase 2 del Proyeutu d'Urbanización de la Unidá d'Execución CL-23, anguaño en fase de planificación urbanística, pase a llamase "Cai José Antonio Fidalgo".
El rexidor esplicó qu'esti honor concédese como amuesa de "agradecimientu perpetuu del pueblu colungués, espresáu en repitíes ocasiones" y en reconocencia "a una vida y obra estraordinaria que se carauterizó pola so entrega y defensa de Colunga".
La nueva cai va conectar l'avenida del Sueve cola cai L'Espadañal, tresformando l'actual espaciu destináu a aparcamientu nun vial integráu dafechu nel desarrollu urbanísticu previstu. Esta actuación va permitir meyorar l'accesibilidá y dar serviciu tanto a la futura plaza verde como al edificiu de viviendes sociales con local municipal proyectáu na zona.
"Amás de dedicar la so vida a investigar, caltener y sopelexar la identidá de Colunga, la figura de Fidalgo forma parte del patrimoniu cultural del conceyu, y queremos que'l so nome quede arreyáu pa siempre a un espaciu relevante del conceyu", amestó Toyos.
La cai José Antonio Fidalgo va quedar incorporada al caleyeru municipal una vegada completaos los trámites alministrativos y recibida la obra urbanizadora correspondiente. Darréu, el Conceyu va proceder a colocar la señalización oficial.
"Con esti reconocimientu, el Conceyu de Colunga pretende rindir homenaxe a una figura que, al traviés de les sos investigaciones, publicaciones y llabor divulgativu, contribuyó de manera fundamental a caltener la memoria y la esencia de Colunga pa les xeneraciones presentes y futures", conclúin dende'l gobiernu de Foro Colunga.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
