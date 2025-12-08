Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'alcalde de Colunga propón da-y el nome de José Antonio Fidalgo a una nueva cai de la localidá

L'homenaxe reconocería'l so llabor como cronista oficial y la so contribución a la hestoria y cultura del conceyu

Xuan Xosé Sánchez Vicente y José Antonio Fidalgo, en Colunga.

Xuan Xosé Sánchez Vicente y José Antonio Fidalgo, en Colunga. / Ramón Díaz

J. Quince / Sixto Cortina (Traducción)

Colunga

Colunga sigue llorando a José Antonio Fidalgo dellos díes depués de la so muerte. Profesor, críticu gastronómicu, cronista oficial y fíu predilectu del so conceyu natal, foi una de les figures más destacaes na divulgación de la hestoria, la cultura y les tradiciones de Colunga, dexando una fonda buelga nos sos vecinos. Por ello, l'alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, decidió rindi-y un homenaxe, proponiendo al plenu poner el so nome a una cai del conceyu.

La moción establez que s'entamen los trámites necesarios pa l'aprobación del espediente municipal que permita que la nueva vía pública que se va executar na Fase 2 del Proyeutu d'Urbanización de la Unidá d'Execución CL-23, anguaño en fase de planificación urbanística, pase a llamase "Cai José Antonio Fidalgo".

El rexidor esplicó qu'esti honor concédese como amuesa de "agradecimientu perpetuu del pueblu colungués, espresáu en repitíes ocasiones" y en reconocencia "a una vida y obra estraordinaria que se carauterizó pola so entrega y defensa de Colunga".

La nueva cai va conectar l'avenida del Sueve cola cai L'Espadañal, tresformando l'actual espaciu destináu a aparcamientu nun vial integráu dafechu nel desarrollu urbanísticu previstu. Esta actuación va permitir meyorar l'accesibilidá y dar serviciu tanto a la futura plaza verde como al edificiu de viviendes sociales con local municipal proyectáu na zona.

"Amás de dedicar la so vida a investigar, caltener y sopelexar la identidá de Colunga, la figura de Fidalgo forma parte del patrimoniu cultural del conceyu, y queremos que'l so nome quede arreyáu pa siempre a un espaciu relevante del conceyu", amestó Toyos.

La cai José Antonio Fidalgo va quedar incorporada al caleyeru municipal una vegada completaos los trámites alministrativos y recibida la obra urbanizadora correspondiente. Darréu, el Conceyu va proceder a colocar la señalización oficial.

"Con esti reconocimientu, el Conceyu de Colunga pretende rindir homenaxe a una figura que, al traviés de les sos investigaciones, publicaciones y llabor divulgativu, contribuyó de manera fundamental a caltener la memoria y la esencia de Colunga pa les xeneraciones presentes y futures", conclúin dende'l gobiernu de Foro Colunga.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  2. El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
  3. Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
  4. Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
  5. La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
  6. Fallece Marisa Lacera, cofundadora del grupo de limpieza Lacera, el tercer mayor empleador privado de Asturias
  7. “Hay meses que es insostenible”, gritan los autónomos de Asturias en una multitudinaria manifestación para reclamar “condiciones dignas”
  8. La Aemet alerta de temporal en la costa de Asturias: así comienza el mes de diciembre

Sunwafe reserva 30 hectárees pa una fábrica d'oblees de siliciu en Xixón

Sunwafe reserva 30 hectárees pa una fábrica d'oblees de siliciu en Xixón

L'alcalde de Colunga propón da-y el nome de José Antonio Fidalgo a una nueva cai de la localidá

L'alcalde de Colunga propón da-y el nome de José Antonio Fidalgo a una nueva cai de la localidá

Lluz verde pa remocicar el Muséu de la Siderurxa de Llangréu: la Mancomunidá aprueba la llicitación de la obra (por esta cantidá)

Lluz verde pa remocicar el Muséu de la Siderurxa de Llangréu: la Mancomunidá aprueba la llicitación de la obra (por esta cantidá)

La gran industria ye'l sector que más utiliza la IA na economía española

Un percorríu pela villa romana de La Estaca, en Les Regueres, a 1,5 kilómetros de distancia: asina va ser la visita

Un percorríu pela villa romana de La Estaca, en Les Regueres, a 1,5 kilómetros de distancia: asina va ser la visita

Defensa afita en 2028 la llende pa entregar los 8x8 fabricaos n'Asturies

Asturies, a lo último na execución de les sos inversiones

Asturies, a lo último na execución de les sos inversiones

Entamáu'l pagu a ganaderos d'Asturies polos incendios del branu: cantidaes y cómo se xestiona

Entamáu'l pagu a ganaderos d'Asturies polos incendios del branu: cantidaes y cómo se xestiona
Tracking Pixel Contents