Sunwafe reserva 30 hectárees pa una fábrica d'oblees de siliciu en Xixón
La empresa de componentes de plaques solares presenta a la Zalia la documentación téunica del so proyeutu, que cuenta crear 2.600 empleos
Sixto Cortina (Traducción)
La empresa de componentes de plaques solares Sunwafe solicitó dientro del plazu que remató va unos díes una reserva de suelu de 30 hectárees (l'equivalente a más de 40 campos de fútbol) na Zona d'Actividá Loxística d'Asturies (Zalia), en Xixón, onde la compañía, tal como adelantró el pasáu mes de marzu LA NUEVA ESPAÑA, cuenta invertir nuna primer fase 670 millones d'euros pa establecer una fábrica d'oblees de siliciu pa célules solares, un componente esencial de los paneles fotovoltaicos pa la xeneración d'enerxía anovable.
La de Sunwafe ye la primer petición de reserva de superficie que rexistra la Zalia, un proyeutu d'espacios industriales qu'avanzó amodo dende les sos primeres obres en 2010. El conceyu d'alministración de la entidá, dependiente del Principáu, aconceyó va unos díes pa recibir la documentación de Sunwafe, estremada en dos bloques: ún cola información xeneral y la propuesta d'implantación y otru cola documentación téunica y económica del proyeutu.
Zalia tien agora que revisar y evaluar téunicamente el planiamientu de Sunwafe y, una vegada ellaborada una propuesta, alzala al conceyu d'alministración de la entidá pública. Esta tendrá depués qu'axudicar el proyeutu, si asina lo considera.
La fábrica xixonesa dicurrida por Sunwafe supondría la creación de 2.600 empleos y una producción añal de 2.500 millones d'oblees pa 2030. Va ser la única factoría d'España qu'ellabore lingotes y oblees de siliciu, lo que permitiría ampliar la cadena de producción de componentes pa la enerxía solar y amenorgar la fuerte dependencia de China. Ello ye qu'anguaño Europa importa de China más del 90% d'eses pieces de siliciu.
Sunwafe cuenta invertir un total de 1.400 millones d'euros en delles fases. La primera ta valorada nunos 670 millones, pa los que la empresa yá dispón d'una ayuda de cerca de 200 millones de fondos europeos xestionaos pol Ministeriu pa la Transición Ecolóxica.
Detrás de Sunwafe ta InnoEnergy, una sociedá d'inversión n'enerxíes llimpies nacida col sofitu de la UE. El principal inversor de la compañía ye un grupu chinu, pero tamién hai europeos, uno local y el sofitu de l'axencia asturiana Sekuens.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Fallece Marisa Lacera, cofundadora del grupo de limpieza Lacera, el tercer mayor empleador privado de Asturias
- “Hay meses que es insostenible”, gritan los autónomos de Asturias en una multitudinaria manifestación para reclamar “condiciones dignas”
- La Aemet alerta de temporal en la costa de Asturias: así comienza el mes de diciembre