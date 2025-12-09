Arcelor sopesa estender hasta 2027 l'ERTE nes sos factoríes d'Asturies

La dirección de la multinacional siderúrxica ArcelorMittal propunxo va unos díes a los representantes de los trabayadores prorrogar más d'un añu, hasta 2027, l'espediente de regulación temporal d'empléu (ERTE) que se vien aplicando a lo llargo d'esti añu nos sos centros d'España, esto ye, los d'Asturies, Sagunto, Lesaka y Etxebarri.

La razón del ERTE ye la cayida de pidíos de productos d'aceru. Según fontes sindicales, la empresa treslladó a la parte sindical que la prórroga del ERTE, que vence'l 31 d'avientu, ye necesaria pa siguir calteniendo esta "ferramienta de flexibilidá". Poro, el recorte d'empléu espurriríase hasta 2027.

La propuesta féxose esti día nuna xunta que tuvieron n'Avilés en formatu mistu (presencial y telemáticu) pa constituyir una comisión negociadora del ERTE por causa productiva, cola cuenta d'entamar la posible prórroga. La comisión quedó constituyida por trece representantes de la parte social: seis d'UXT, cuatro de CC OO, dos d'ELA y ún d'USO.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"