Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arcelor sopesa estender hasta 2027 l'ERTE nes sos factoríes d'Asturies

Arcelor

Arcelor

Yago González

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

La dirección de la multinacional siderúrxica ArcelorMittal propunxo va unos díes a los representantes de los trabayadores prorrogar más d'un añu, hasta 2027, l'espediente de regulación temporal d'empléu (ERTE) que se vien aplicando a lo llargo d'esti añu nos sos centros d'España, esto ye, los d'Asturies, Sagunto, Lesaka y Etxebarri.

La razón del ERTE ye la cayida de pidíos de productos d'aceru. Según fontes sindicales, la empresa treslladó a la parte sindical que la prórroga del ERTE, que vence'l 31 d'avientu, ye necesaria pa siguir calteniendo esta "ferramienta de flexibilidá". Poro, el recorte d'empléu espurriríase hasta 2027.

La propuesta féxose esti día nuna xunta que tuvieron n'Avilés en formatu mistu (presencial y telemáticu) pa constituyir una comisión negociadora del ERTE por causa productiva, cola cuenta d'entamar la posible prórroga. La comisión quedó constituyida por trece representantes de la parte social: seis d'UXT, cuatro de CC OO, dos d'ELA y ún d'USO.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  2. El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
  3. Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
  4. Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
  5. Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
  6. Fallece Marisa Lacera, cofundadora del grupo de limpieza Lacera, el tercer mayor empleador privado de Asturias
  7. La localidad quirosana de Aciera se supera a sí misma otro año más: ninguna casa sin luces en el pueblo más navideño del mundo
  8. Fuerte rechazo de los alcaldes asturianos (de todos los partidos) a la tasa turística pactada en los Presupuestos

Castrillón recuerda a Ramón y Cajal con un ciclu de divulgación científica

Arcelor sopesa estender hasta 2027 l'ERTE nes sos factoríes d'Asturies

Arcelor sopesa estender hasta 2027 l'ERTE nes sos factoríes d'Asturies

Sunwafe reserva 30 hectárees pa una fábrica d'oblees de siliciu en Xixón

Sunwafe reserva 30 hectárees pa una fábrica d'oblees de siliciu en Xixón

L'alcalde de Colunga propón da-y el nome de José Antonio Fidalgo a una nueva cai de la localidá

L'alcalde de Colunga propón da-y el nome de José Antonio Fidalgo a una nueva cai de la localidá

Lluz verde pa remocicar el Muséu de la Siderurxa de Llangréu: la Mancomunidá aprueba la llicitación de la obra (por esta cantidá)

Lluz verde pa remocicar el Muséu de la Siderurxa de Llangréu: la Mancomunidá aprueba la llicitación de la obra (por esta cantidá)

La gran industria ye'l sector que más utiliza la IA na economía española

Un percorríu pela villa romana de La Estaca, en Les Regueres, a 1,5 kilómetros de distancia: asina va ser la visita

Un percorríu pela villa romana de La Estaca, en Les Regueres, a 1,5 kilómetros de distancia: asina va ser la visita

Defensa afita en 2028 la llende pa entregar los 8x8 fabricaos n'Asturies

Tracking Pixel Contents