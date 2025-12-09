Castrillón recuerda a Ramón y Cajal con un ciclu de divulgación científica

Castrillón va rindir esti miércoles tributu a la figura de Santiago Ramón y Cajal. Pa ello, el Consistoriu entamó una xornada abierta al públicu na que se va sopelexar la figura y legáu del médicu y científicu dende una perspeutiva histórica, científica y humanista. La xornada, que se va desarrollar na sala d'usos múltiples del Muséu d'Arnao, cuenta cola participación del Institutu de Neurociencies del Principáu d'Asturies y la Fundación Universidá d'Uviéu.

Pa falar de la figura del consideráu padre de la neurociencia moderna, la xornada presenta a especialistes como'l doctor Juan José Jambrina, xefe de serviciu de Psiquiatría del Hospital d'Avilés; la neurocientífica Cristina Nombela Otero; y el decanu de la Facultá de Medicina y Catedráticu d'Anatomía, José Antonio Vega.

Nombela Otero ye profesora titular de la Universidá Autónoma de Madrid y les sos llinies d'investigación centráronse nes enfermedaes neurodexeneratives y, más específicamente, nes alteraciones cognitives derivaes de la enfermedá de Parkinson. Nun intentu de visibilizar l'aportación de les muyeres que trabayaron con Santiago Ramón y Cajal, Nombela foi coautora del artículu "Les científiques ‘invisibles’ de la escuela de Cajal" (2022), publicáu xunto a Elena Giné Domínguez y Fernando de Castro Soubriet, esti últimu, científicu del Conseyu Superior d'Investigaciones Científiques y nietu del collaborador homónimu de Ramón y Cajal. Aprovechando esti tema, nel que son espertes, va centrar la so ponencia nesti asuntu: "Les científiques de Cajal".

Pela so parte, Vega ye doctor (con Premiu Estraordinariu) en Medicina y Ciruxía pola Universidá d'Uviéu. Realizó la formación postdoctoral nes universidaes de Brno y Praga (República Checa); "La Sapienza" y "Tor Vergata", de Roma; Messina; y Harvard, especializándose en sistema nerviosu periféricu y factores de crecimientu de la familia de les neurotrofines. Vega ye un estraordinariu conocedor de la figura de Ramón y Cajal, impartiendo múltiples conferencies centraes nel insigne neurocientíficu. Impartirá la conferencia titulada: "Santiago Ramón y Cajal: científicu y humanista".

Sol epígrafe "Cajal y Castrillón: Ciencia y Legáu", el programa del actu acueye'l desenvolvimientu de trés conferencies que van repasar les vivencies y docencies de Ramón y Cajal, anque tamién se va afondar n'ámbitos que diben más allá de la ciencia. Nesti sentíu, va dase visibilidá al papel de les discípules de Ramón y Cajal coles mires de destacar la buelga de les muyeres na historia de la neurociencia, y tamién na necesidá de fomentar les vocaciones científiques y el diálogu ente Universidá, sistema sanitariu y comunidá.

La xornada tamién va repasar dalgún de los episodios más personales de Ramón y Cajal, como lo fueron los branos disfrutaos en Castrillón y la vinculación d'estos na narrativa de la ciencia española. Nuria González-Nuevo, teniente d'alcalde de Castrillón, y Ana Coto Montes, directora d'INEUROPA, van ser les encargaes de clausurar l'eventu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"