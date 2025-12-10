La fotógrafa asturiana Analía Pello enseña en Llugones la so obra sobre oficios tradicionales en peligru d'esaniciar (incluyida la cerámica d'El Rayu)

La conceyala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos, presentó'l vienres pasáu la esposición de la fotógrafa asturiana Analía Pello, que va poder visitase na sala d'esposiciones del Centru Polivalente Integráu de Llugones hasta el día 30 d'esti mes d'avientu. L'amuesa va tar abierta de llunes a vienres, de 17.00 a 20.00 hores, y los sábados de 11.00 a 13.00 hores.

La esposición, titulada "Nel estragal del olvidu", documenta xeres asturianes en peligru d'esaniciar, con 23 oficios y más de 90 fotografíes qu'amuesen a los artesanos nel so entornu de trabayu y el procesu d'ellaboración de les sos pieces. Ente ellos, destaca la cerámica d'El Rayu, caltenida viva en Balbona polos ceramistes sierenses Elvira López y Florentino Iglesias, depués de quedar desaniciada más de setenta años.

"Con esta esposición queremos averar a la ciudadanía la riqueza de los nuesos oficios tradicionales y poner en valor a quien los caltien vivos", destacó la edil.

