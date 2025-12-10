L'únicu conceyu d'Asturies que tien más empléu qu'habitantes

Namás hai un conceyu n'Asturies que tien más puestos de trabayu qu'habitantes. Ello ye una singularidá bien poco habitual inclusive si se busca nel conxuntu d'España y la Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (SADEI) rescampló otra vuelta esta característica que fai de Llanera "l'únicu d'Asturies que tien más empleos que población". Féxolo por aciu del proyeutu de divulgación que materializa al traviés de les sos redes sociales.

SADEI ufierta cifres que se refieren a datos anteriores a los últimos disponibles, qu'indiquen qu'anguaño les empreses de Llanera superen los 25.000 afiliaos a la Seguridá Social por cuenta de los poco más de 14.000 vecinos empadronaos nel conceyu.

La evolución del empléu nel conceyu ye espectacular nos últimos años y el so puxu económicu tien que ver cola so situación estratéxica nel centru d'Asturies lo que permitió la so elección como sitiu p'allugar grandes centros de trabayu. Ente ellos tán los dos polígonos industriales d'Asipo y Silvota, y el Parque Teunolóxicu d'Asturies, aniciáu en territoriu del conceyu, que concentra a empreses anovadores y de base teunolóxica y axunta a casi 140 compañíes que xeneren más de 2.400 empleos. Nel conceyu asitien amás complexos como'l de Mercasturias y les sedes principales de les grandes cadenes de supermercaos d'alimentación de la comunidá, qu'instalaron los sos centros loxísticos en territoriu llanerense.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"