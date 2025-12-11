El preciu de la vivienda n'Asturies xube a un nivel desconocíu dende enantes del españíu de la burbuya

El preciu de la vivienda xubió n'Asturies nel tercer trimestre un 13,5% en tasa interañal, lo mesmo que nel segundu, un ritmu de xubida que nun se vía dende l'añu 2007, enantes del españíu de la crisis financiera internacional y de la burbuya inmobiliaria española, según los datos publicaos el vienres pasáu pol Institutu Nacional d'Estadística (INE).

Asturies rexistró la sesta mayor xuba de precios ente les comunidaes autónomes (a nivel nacional, el repique foi del 12,8%). Por tipu de vivienda, la de segunda mano encareció n'Asturies un 14,1%, dos décimes más que nel segundu trimestre, y la de nueva construcción, un 10,4%, un puntu menos.

En tasa trimestral, el preciu de la vivienda nel Principáu moderó la so xuba al 2,2%, la metá que nel segundu trimestre del exerciciu. Nesti casu, los inmuebles de segunda mano encareciéronse un 2,5% trimestral, 2,2 puntos menos que nel segundu trimestre, y la de nueva construcción, un 0,4%, dos puntos menos.

Estos aumentos prodúcense depués de que'l preciu de la vivienda xubiera l'añu pasáu n'Asturies una media del 7,8%, tamién el mayor avance añal dende l'añu 2007, no qu'amás foi'l décimu exerciciu d'enclín alcista.

La xuba de precios del añu pasáu tuvo 4,1 puntos perriba de la rexistrada en 2023, cuando foi del 3,7%.

