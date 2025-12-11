La teunolóxica catalana ByteTravel va tener la so sede asturiana en L'Entregu
La compañía de xestión dixital de visaos va firmar el día 15 la so implantación nel centru d'empreses Sodeco Nalón, onde va tener una ventena d'empleos
Sixto Cortina (Traducción)
La compañía teunolóxica catalana ByteTravel, especializada na xestión de visaos pa turismu y negocios, va instalase nel centru d'empreses que la Sociedá pal Desarrollu de les Comarques Mineres (Sodeco) tien en L'Entregu (Samartín del Rei Aurelio). La implantación, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, va formalizase'l próximu día 15 nel edificiu entreguín (denomináu Sodeco Nalón) cola firma del fundador y conseyeru delegáu de ByteTravel, Axel Serena, veteranu inversor y entamador del sector teunolóxicu.
La compañía, con unos 70 trabayadores y sede en Barcelona, escoyó Asturies como primer territoriu de la so espansión nacional, y yá ta realizando entrevistes pa incorporar a la so sede de L'Entregu a ente 15 y 20 profesionales d'altu perfil teunolóxicu, principalmente inxenieros informáticos con esperiencia, a los que cuenta remunerar con bonos salarios.
Fundada en 2021, ByteTravel creció bultablemente nos últimos años. L'añu pasáu empezó a cotizar en Bolsa, na plataforma BME Scaleup, dicurrida pa negocios con una probada sienda de crecimientu. Nel primer semestre d'esti añu, ingresó 7,6 millones d'euros, un 59% más qu'un añu primero.
La empresa yá tien vinculaciones con Asturies, visto qu'ún de los miembros del so conseyu d'alministración ye'l xixonés Pablo Martín, presidente de la teunolóxica Izertis. Serena y Martín collaboraron n'operaciones empresariales del sector dixital.
