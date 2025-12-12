Adif axudica la meyora de los túneles de Villabona, en Llanera: esti ye l'enorme costu de la intervención

Adif axudicó va poco por 18,1 millones d'euros les obres de renovación integral de los túneles de Villabona, na llinia d'anchu convencional Lleón-Xixón al so pasu pel conceyu de Llanera. Ello ye una obra costosa, pero daqué más barata del preciu inicial de llicitación, que s'estableciera en 19,5 millones d'euros.

El contratu tien como oxetivu modernizar la infraestructura, meyorar les condiciones d'esplotación de los túneles y aumentar los estándares de calidá de la llinia, coles mires de potenciar los tráficos de viaxeros y mercancíes. La renovación integral de los túneles de Villabona inclúi el cambiu de vía sobre balastu a vía en placa (sobre formigón). Amás, tamién trai meyores en drenaxes ya impermeabilización; disposición de refuerzos estructurales, tratamientu sobre bóvedes y hastiales; meyores na electrificación y construcción de soleres so la vía.

Los trabayos inclúin les actuaciones provisionales que fain falta pa caltener el tráficu ferroviariu a lo llargo de les obres, actuando de forma alternativa sobre los túneles pa menguar les afectaciones a la esplotación de la llinia, con tráficos de Llarga y Media Distancia, lo mesmo que los servicios de cercaníes.

Los túneles de Villabona 90I y 90II, na llinia convencional Lleón-Xixón, alluguen una vía caún d'ellos y tienen un llargor de 902 y 853 metros, respeutivamente.

Cercaníes

Adif sigui asina impulsando'l Plan de cercaníes d'Asturies, que destina 1.469 millones d'euros a la meyora de tolos elementos de la infraestructura ferroviaria coles mires de reforzar la so capacidá y fiabilidá, amenorgar los tiempos de viaxe y aumentar el confort de los usuarios.

Asina , avanzase na modernización del trazáu ente Uviéu y Xixón (32 km), nel que s'alluguen los túneles de Villabona, cola llicitación de la redaición del proyeutu pa remocicar la so vía, la electrificación y reforzar les sos infraestructures. Nesti tramu enxarétase la meyora del nuedu de Villabona, del que s'avanza nel so estudiu informativu.

Estes actuaciones contribúin a llograr de los Oxetivos de Desarrollu Sostenible (ODS) númberu 9 (fomentu d'infraestructures fiables, sostenibles y de calidá), 8 (crecimientu económicu y xeneración d'empléu), 7 (eficiencia enerxética) y 11 (ciudaes inclusives y con accesu a tresportes sostenibles y seguros).

Al par d'estos trabayos, siguen entamaes les actuaciones pa meyorar l'accesibilidá a la estación, que se retrasen hasta'l próximu mes d'abril.

