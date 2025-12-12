Alta participación y variedá temática nel Certame Lliterariu César Feito de Tinéu

El veteranu Certame Lliterariu César Feito que promueve'l Conceyu de Tinéu yá tien premiaos. El concursu de relatos n'asturianu pa estudiantes de toles edaes del conceyu tuvo esti añu 16 trabayos destacaos repartíos nes trés categoríes que lu componen.

Nesta edición, que yá ye la ventesimoctava, presentáronse 76 cuentos de tolos centros educativos de Tinéu. El xuráu, formáu pol escritor Elías Veiga, la filóloga Mónica Rodríguez Riesgo y la conceyala de Cultura, Karina Peláez Rodríguez, rescampla'l gran nivel de participación, pero sobre manera “la orixinalidá, calidá y variedá temática de los trabayos presentaos”.

Ente los temes más trataos nos relatos tán los asuntos d'actualidá, como la guerra n'Ucrania, la problemática ganadera, la señardá polos vieyos tiempos nos pueblos o relatos sobre tradiciones.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"