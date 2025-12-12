Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alta participación y variedá temática nel Certame Lliterariu César Feito de Tinéu

El concursu recibió 76 relatos y premia a 16, y amás incorpora el “Premiu especial Xuan Bello” pal ganador de la categoría hasta ocho años

Premiaos del Certame Lliterariu César Feito del añu pasáu, coles autoridaes depués del actu d'entrega.

Demelsa Álvarez

Sixto Cortina (Traducción)

Tinéu

El veteranu Certame Lliterariu César Feito que promueve'l Conceyu de Tinéu yá tien premiaos. El concursu de relatos n'asturianu pa estudiantes de toles edaes del conceyu tuvo esti añu 16 trabayos destacaos repartíos nes trés categoríes que lu componen.

Nesta edición, que yá ye la ventesimoctava, presentáronse 76 cuentos de tolos centros educativos de Tinéu. El xuráu, formáu pol escritor Elías Veiga, la filóloga Mónica Rodríguez Riesgo y la conceyala de Cultura, Karina Peláez Rodríguez, rescampla'l gran nivel de participación, pero sobre manera “la orixinalidá, calidá y variedá temática de los trabayos presentaos”.

Ente los temes más trataos nos relatos tán los asuntos d'actualidá, como la guerra n'Ucrania, la problemática ganadera, la señardá polos vieyos tiempos nos pueblos o relatos sobre tradiciones.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

Adif axudica la meyora de los túneles de Villabona, en Llanera: esti ye l'enorme costu de la intervención

El preciu de la vivienda n'Asturies xube a un nivel desconocíu dende enantes del españíu de la burbuya

La teunolóxica catalana ByteTravel va tener la so sede asturiana en L'Entregu

L'únicu conceyu d'Asturies que tien más empléu qu'habitantes

La fotógrafa asturiana Analía Pello enseña en Llugones la so obra sobre oficios tradicionales en peligru d'esaniciar (incluyida la cerámica d'El Rayu)

Castrillón recuerda a Ramón y Cajal con un ciclu de divulgación científica

Arcelor sopesa estender hasta 2027 l'ERTE nes sos factoríes d'Asturies

