Alta participación y variedá temática nel Certame Lliterariu César Feito de Tinéu
El concursu recibió 76 relatos y premia a 16, y amás incorpora el “Premiu especial Xuan Bello” pal ganador de la categoría hasta ocho años
Sixto Cortina (Traducción)
El veteranu Certame Lliterariu César Feito que promueve'l Conceyu de Tinéu yá tien premiaos. El concursu de relatos n'asturianu pa estudiantes de toles edaes del conceyu tuvo esti añu 16 trabayos destacaos repartíos nes trés categoríes que lu componen.
Nesta edición, que yá ye la ventesimoctava, presentáronse 76 cuentos de tolos centros educativos de Tinéu. El xuráu, formáu pol escritor Elías Veiga, la filóloga Mónica Rodríguez Riesgo y la conceyala de Cultura, Karina Peláez Rodríguez, rescampla'l gran nivel de participación, pero sobre manera “la orixinalidá, calidá y variedá temática de los trabayos presentaos”.
Ente los temes más trataos nos relatos tán los asuntos d'actualidá, como la guerra n'Ucrania, la problemática ganadera, la señardá polos vieyos tiempos nos pueblos o relatos sobre tradiciones.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador