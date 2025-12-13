Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El dueñu d'Arcelor marcha del Reinu Uníu pola fuerte carga fiscal

Lakshmi Mittal.

Lakshmi Mittal. / EFE

Sara Bernardo

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Lakshmi Mittal, dueñu de la multinacional del aceru ArcelorMittal, decidió abandonar el Reinu Uníu pola carga fiscal pa les grandes fortunes, incrementada nos últimos meses pol Gobiernu del llaborista Keir Starmer. Según una información de "El Confidencial", los últimos datos de la Oficina Nacional d'Estadística (ONS) amuesen que 992.000 ciudadanos británicos abandonaron el so país ente 2021 y 2024, cerca del triple de lo que se calculaba primeramente, la mayoría con muncho por motivos fiscales. Namás en 2024 marcharon 257.000, frente a los 77.000 calculaos primeramente. La emigración neta ye yá de 114.000 ciudadanos británicos, una cifra que nun se vía dende la década de 1980. La cifra nun paró d'aumentar dende'l "brexit" y les midíes que vinieron darréu rellacionaes colos impuestos.

La marcha de Mittal, con factoríes n'Asturies, enxarétase dientro de "la fuga de millonarios" que rexistra'l Reinu Uníu nel últimu llustru y que s'aceleró desque Starmer se convirtiera en primer ministru va añu y mediu. Según los espertos, esti fenómenu avanza a un ritmu que nun tien comparanza nel mundu desarrolláu. En 2023, Reinu Uníu perdió 10.800 millonarios netos, y les previsiones pa esti añu apunten a 16.500 salíes, una cifra qu'asitia al país como el mayor perdedor de grandes fortunes.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

Marisa Valle Roso presenta'l proyeutu "Salguerinas"

