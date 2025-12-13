Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

Marisa Valle Roso presenta'l proyeutu "Salguerinas"

Marisa Valle Roso presenta'l proyeutu &quot;Salguerinas&quot;.

Marisa Valle Roso presenta'l proyeutu "Salguerinas". / Miki López

Sixto Cortina (Traducción)

L'artista y compositora llangreana Marisa Valle Roso grabó un vídeoclip sobre "Las salguerinas", el proyeutu navidiegu afaláu pola asociación vecinal de Piarnu (Castrillón). L'artista presentó va unos díes la so obra na Casa de Cultura d'Avilés a lo llargo d'un alcuentru nel que tamién se fexo una mesa redonda p'analizar el sentíu de la Navidá na tradición y centráu nes zones rurales. Nel alderique participaron la conceyala de Cultura y Festexos d'Avilés, Yolanda Alonso; la direutora del festival d'arte "Porrúa en bolas", Nieves González; la secretaria de l'asociación vecinal de Rozaes (Villaviciosa), Eva Solares Sopeña, y la presidenta de l'asociación vecinal de Piarnu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
  2. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  3. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  4. Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
  5. Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
  6. Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
  7. Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
  8. Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder

Marisa Valle Roso presenta'l proyeutu "Salguerinas"

El dueñu d'Arcelor marcha del Reinu Uníu pola fuerte carga fiscal

El dueñu d'Arcelor marcha del Reinu Uníu pola fuerte carga fiscal

Adif axudica la meyora de los túneles de Villabona, en Llanera: esti ye l'enorme costu de la intervención

Adif axudica la meyora de los túneles de Villabona, en Llanera: esti ye l'enorme costu de la intervención

Alta participación y variedá temática nel Certame Lliterariu César Feito de Tinéu

El preciu de la vivienda n'Asturies xube a un nivel desconocíu dende enantes del españíu de la burbuya

El preciu de la vivienda n'Asturies xube a un nivel desconocíu dende enantes del españíu de la burbuya

La teunolóxica catalana ByteTravel va tener la so sede asturiana en L'Entregu

L'únicu conceyu d'Asturies que tien más empléu qu'habitantes

L'únicu conceyu d'Asturies que tien más empléu qu'habitantes

La fotógrafa asturiana Analía Pello enseña en Llugones la so obra sobre oficios tradicionales en peligru d'esaniciar (incluyida la cerámica d'El Rayu)

La fotógrafa asturiana Analía Pello enseña en Llugones la so obra sobre oficios tradicionales en peligru d'esaniciar (incluyida la cerámica d'El Rayu)
Tracking Pixel Contents