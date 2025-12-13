Marisa Valle Roso presenta'l proyeutu "Salguerinas"
Sixto Cortina (Traducción)
L'artista y compositora llangreana Marisa Valle Roso grabó un vídeoclip sobre "Las salguerinas", el proyeutu navidiegu afaláu pola asociación vecinal de Piarnu (Castrillón). L'artista presentó va unos díes la so obra na Casa de Cultura d'Avilés a lo llargo d'un alcuentru nel que tamién se fexo una mesa redonda p'analizar el sentíu de la Navidá na tradición y centráu nes zones rurales. Nel alderique participaron la conceyala de Cultura y Festexos d'Avilés, Yolanda Alonso; la direutora del festival d'arte "Porrúa en bolas", Nieves González; la secretaria de l'asociación vecinal de Rozaes (Villaviciosa), Eva Solares Sopeña, y la presidenta de l'asociación vecinal de Piarnu.
