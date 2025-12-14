China quier hermanar ún de los sos grandes parques colos Picos d'Europa

El parque nacional de los Picos d'Europa tien sobre la mesa una propuesta d'hermanamientu con ún de los espacios naturales más emblemáticos d'Asia: el parque nacional de la selva tropical de Hainan, en China. El documentu, al que tuvo accesu LA NUEVA ESPAÑA, tresmitiólu formalmente la Embaxada de la República Popular China n'España a finales d'ochobre y atópase agora en fase d'analís por parte de les autoridaes españoles, que valoren positivamente la iniciativa, pero prioricen la finalización d'un procesu asemeyáu yá entamáu con parques nacionales de Chile y Arxentina.

China pretende formalizar una asociación que facilite l'intercambiu de conocimientos y meyores práutiques en caltenimientu, xestión y desarrollu sostenible ente dos xoyes naturales dixebraes por miles de kilómetros. La documentación que remana Parques Nacionales inclúi una nota verbal de la embaxada china, un borrador d'alcuerdu d'hermanamientu y un dossier detalláu sobre les carauterístiques del parque asiáticu.

Chile y Arxentina primero que China

Nel so analís, la codirección del parque nacional de los Picos d'Europa reconoz el calter "mui formal y detalláu" de la propuesta, propia del protocolu de los países asiáticos. Sicasí, señala que, anque la ufierta ye interesante, el procesu nun podría entamar la so tramitación hasta que se remate l'hermanamientu en cursu anguaño ente'l parque de los Picos y el de Puyehue de Chile, con una ampliación posterior pola que se nagua qu'incluyiría al parque nacional Nahuel Huapi d'Arxentina.

Esti últimu procesu, según s'informó nuna xunta a finales d'ochobre, taría pendiente namás de la confirmación del protocolu por parte de Chile y de los trámites del Ministeriu d'Asuntos Esteriores d'España. "Considérase que'l posible procesu d'hermanamientu tendría d'entamase depués de rematar el que ta en marcha, lo que nun tien que llevar más allá de seis meses", conclúi l'informe firmáu pol codireutor asturianu del parque de los Picos d'Europa, Rodrigo Suárez Robledano.

Únicu hábitat del gibón de Hainan

El borrador del alcuerdu, que tien de ser suscritu pola Alministración Nacional de Montes y Praderíes de China y el Ministeriu pa la Transición Ecolóxica d'España, establez los fundamentos d'esta collaboración. El testu parte de la base de que'l caltenimientu de la naturaleza ye "vital pal bienestar humanu, la salú del planeta y la prosperidá económica de tolos pueblos" y destaca los valores complementarios de dambos espacios.

Per un llau, el deHainan ye descritu como "ún de los primeros parques nacionales de China" qu'alluga "la selva tropical de tipu continental insular más concentrada, estremada, bien caltenida y de mayor estensión contigua" del país, amás de ser "l'únicu hábitat del gibón de Hainan, el primate más amenazáu del mundu".

Investigación conxunta

Per otru llau, sorráyase qu'el de los Picos d'Europa, "el primer parque nacional d'España y l'únicu que toma trés comunidaes autónomes, tien una rica esperiencia na gobernanza de parques nacionales". El documentu considera que, al compartir desafíos asemeyaos en caltenimientu y desarrollu sostenible, ye "de gran importancia pa dambes partes participar nel intercambiu d'esperiencies y el compartir conocimientos".

Les árees de cooperación previstes son amplies ya inclúin la planificación y xestión de parques, el caltenimientu de la biodiversidá, la xestión del ecoturismu, la investigación científica y la educación. Les formes de materializar esta collaboración pasaríen por intercambios de personal, cursos de formación, talleres, proyeutos de demostración ya investigación conxunta.

Plaques conmemorativas

Según la propuesta china, cada parte asumiría los sos propios gastos y l'alcuerdu nun crearía obligaciones xurídicamente vinculantes. Como símbolu del hermanamientu, cuéntase con facer el diseñu ya instalación de plaques conmemorativas de bronce nun llugar prominente de cada parque. El testu del alcuerdu entraría en vigor depués de la so firma y tendría una validez primera de diez años, prorrogable.

La propuesta china llega avalada por pola escepcionalidá del parque de la selva tropical de Hainan, que tien una extension de 4.269 kilómetros cuadraos nel centru de la isla de Hainan, tien una cobertoria forestal del 95.86% y ye un auténticu santuariu de biodiversidá. Alluga 4.367 especies de plantes vasculares, 540 de vertebraos terrestres y ye'l llar d'especies úniques y gravemente amenazaes. La so función como regulador hídricu y barrera ecolóxica pa la isla confier-y una importancia crucial.

Desafíos de xestión

L'hermanamientu colos Picos d'Europa, un parque de montaña con ecosistemes y desafíos de xestión bien estremaos pero con una misión conservacionista común, abre una puerta a un diálogu transfronterizu enriquecedor. Una vegada se concrete'l venceyu colos parques suramericanos, esta nueva alianza con China podría marcar l'entamu d'una rede de cooperación internacional cada vegada más afitada pa la proteición del patrimoniu natural global.

