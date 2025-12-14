Lluces, cámara y aición nel barriu xixonés d'El Llano col rodaxe de la película "Pájaro que agoniza": "Esperamos estrenar nel FICX"

El barriu xixonés d'El Llano convirtióse nun escenariu de película. A lo llargo d'esti branu pasáu, la producción de "Pájaro que agoniza", del direutor asturianu Diego Llorente, inmortalizó les cais, negocios y parques de la zona p'ambientar una película que narra "les dificultaes que traviesa una pareya d'unos cuarenta años ente sueldos precarios y problemes cola vivienda y la disyuntiva ente formar una familia o tomar otra alternativa de vida", resume Raquel Ordás, direutora de producción del llargumetraxe n'España, yá que tamién tien una parte de producción n'Uruguay.

L'equipu de grabación tornó'l fin de selmana pasáu al barriu pa sacar unes cuantes tomes más nel colexu infantil La Serena. "Quedábanos pendiente una parte que la dexamos pa esta ponte por una cuestión de clima. Facíanos falta que fuera seronda, anque güei nun fai un día mui serondiegu", confesaba Ordás. En concreto, la escena que se rodó na entrada de La Serena consistía nun momentu nel qu'una amiga (Natalia Huarte) va recoyer a la fía (Ofelia González) de la protagonista porque se punxo mala y recíbela una de les educadores del centru (Alejandra Barbé).

EN IMÁGENES: Así fue el rodaje de la película “Pájaro que agoniza” en la escuela infantil La Serena de Gijón / Juan Plaza

Llorente, reputáu direutor a nivel nacional, quixo volver a los sos oríxenes pa entamala con una realidá que traviesen munches pareyes anguaño. "La historia podía ser en cualquier llau, por que ye contemporánea, pero a él interésa-y especialmente una zona reconocible, falar del barriu y que seya too cercano", detalla la direutora de producción.

Después del fin de selmana en Xixón, van viaxar hasta Uruguay pa terminar el rodaxe. L'oxetivu ye que en pasando'l branu que vien tea rematáu'l llargumetraxe. "¿Vais presentala nel FICX, non?", facía Jorge Pañeda, conceyal d'Educación, que tuvo presente nel set de rodaxe. "La idea ye esa. Qué meyor festival qu'el de casa, por que la mayoría somos d'equí, pa estrenar la película. Diba ser un escenariu inmeyorable", respondía Raquel Ordás, desando qu'en pocos meses esta producción enraigonada en Xixón pueda ver la lluz delantre del so públicu nel teatru Xovellanos.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"