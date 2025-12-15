Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación UCO derribo baterías AvilésHuelga de médicosCambios en Valgrande-PajaresEntrevista a Juan Cofiño
instagramlinkedin

Abierta la convocatoria de ponencies pal III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana en Madrid

Manifestación pol Día de les Lletres Asturianes.

Manifestación pol Día de les Lletres Asturianes. / INICIATIVA POL ASTURIANU

S. C.

Yá ye posible unviar propuestes de ponencies pa presentar nel III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana que va celebrase en Madrid los próximos 16 y 17 d'abril del 2026. Toles persones interesaes en presentar una comunicación pueden contactar con Iniciativa pol Asturianu pa entamar la so presentación nel eventu.

La ponencia tien que tar vinculada a la llingua asturiana y puede ser un análisis o investigación relativa a cualquier ámbitu del idioma (lliteratura, historia, llingüística, filolóxica, cultura...).

La esposición puede realizase dende l'ámbitu universitariu, asociativu o formativu. N'otres ediciones participaron representantes y espertes de les universidaes d'Uviéu, Stefan cel Mare (Suceava), Vigo, Oklahoma State, California Riverside, Tennessee, Sussex, The City University of New York, París, Varsovia, Viena, Granada o Burgos.

Abierta la convocatoria de ponencias para el III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana en Madrid

Cartel del III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana en Madrid / INICIATIVA POL ASTURIANU

Esti alcuentru que s'entama bianualmente (2022, 2024 y agora 2026) ta coordináu pol profesor Avelino Corral, Doctor nel Departamentu de Filoloxía Inglesa de la Universidá Autónoma de Madrid, y collaboren Iniciativa pol Asturianu y l'Academia de la Llingua Asturiana.

L'eventu quier ser un altavoz pa la divulgación, estudiu y reflexón sobre la situación de la llingua asturiana. Al igual que la primera y segunda edición, celebraes nel 2022 y 2024 sol títulu de "Distintividá, identidá y oficialidá", repítese allugamientu na Facultá de Filosofía y Lletres de la Universidá Autónoma de Madrid.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
  2. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  3. Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
  4. Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
  5. Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
  6. Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
  7. Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
  8. El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta

Los motivos polos que meyora la previsión de crecimientu d'Asturies (que sigue per debaxo de la media d'España)

Los motivos polos que meyora la previsión de crecimientu d'Asturies (que sigue per debaxo de la media d'España)

Abierta la convocatoria de ponencies pal III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana en Madrid

Lluces, cámara y aición nel barriu xixonés d'El Llano col rodaxe de la película "Pájaro que agoniza": "Esperamos estrenar nel FICX"

Lluces, cámara y aición nel barriu xixonés d'El Llano col rodaxe de la película "Pájaro que agoniza": "Esperamos estrenar nel FICX"

China quier hermanar ún de los sos grandes parques colos Picos d'Europa

China quier hermanar ún de los sos grandes parques colos Picos d'Europa

Marisa Valle Roso presenta'l proyeutu "Salguerinas"

El dueñu d'Arcelor marcha del Reinu Uníu pola fuerte carga fiscal

El dueñu d'Arcelor marcha del Reinu Uníu pola fuerte carga fiscal

Adif axudica la meyora de los túneles de Villabona, en Llanera: esti ye l'enorme costu de la intervención

Adif axudica la meyora de los túneles de Villabona, en Llanera: esti ye l'enorme costu de la intervención

Alta participación y variedá temática nel Certame Lliterariu César Feito de Tinéu

Tracking Pixel Contents