Abierta la convocatoria de ponencies pal III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana en Madrid

Yá ye posible unviar propuestes de ponencies pa presentar nel III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana que va celebrase en Madrid los próximos 16 y 17 d'abril del 2026. Toles persones interesaes en presentar una comunicación pueden contactar con Iniciativa pol Asturianu pa entamar la so presentación nel eventu.

La ponencia tien que tar vinculada a la llingua asturiana y puede ser un análisis o investigación relativa a cualquier ámbitu del idioma (lliteratura, historia, llingüística, filolóxica, cultura...).

La esposición puede realizase dende l'ámbitu universitariu, asociativu o formativu. N'otres ediciones participaron representantes y espertes de les universidaes d'Uviéu, Stefan cel Mare (Suceava), Vigo, Oklahoma State, California Riverside, Tennessee, Sussex, The City University of New York, París, Varsovia, Viena, Granada o Burgos.

Cartel del III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana en Madrid / INICIATIVA POL ASTURIANU

Esti alcuentru que s'entama bianualmente (2022, 2024 y agora 2026) ta coordináu pol profesor Avelino Corral, Doctor nel Departamentu de Filoloxía Inglesa de la Universidá Autónoma de Madrid, y collaboren Iniciativa pol Asturianu y l'Academia de la Llingua Asturiana.

L'eventu quier ser un altavoz pa la divulgación, estudiu y reflexón sobre la situación de la llingua asturiana. Al igual que la primera y segunda edición, celebraes nel 2022 y 2024 sol títulu de "Distintividá, identidá y oficialidá", repítese allugamientu na Facultá de Filosofía y Lletres de la Universidá Autónoma de Madrid.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"