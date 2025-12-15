Los motivos polos que meyora la previsión de crecimientu d'Asturies (que sigue per debaxo de la media d'España)

El productu interior brutu (PIB) d'Asturies va crecer esti añu'l 2,3%, según les previsiones realizaes pola sociedá d'estudios del Grupo Unicaja. Son dos décimes más de lo que s'albidraba va seis meses al rexistrase un comportamientu de la economía asturiana daqué meyor de lo previsto na primer metá del añu. Sicasí, el crecimientu d'Asturies va siguir mui per debaxo del previstu pal conxuntu d'España, que va ser del 2,8%, cinco décimes mayor.

La meyora de la estimación de crecimientu del Principáu sofítase, en gran midida, nel consumu priváu, en viendo la favorable trayeutoria del empléu, según rescampla l'informe "Previsiones Económiques d'Asturies", que foi ellaboráu por Analistes Económicos d'Andalucía.

Pa 2026, la tasa de crecimientu d'Asturies podría moderase hasta'l 1,6% (1,9% n'España), la mesma que la prevista seis meses primero. L'informe destaca que ye previsible que'l crecimientu se ralentice nos próximos trimestres, nun contestu marcáu poles tensiones comerciales, que siguen siendo una de les principales fontes de riesgu pal crecimientu.

La sociedá d'estudios d'Unicaja calcula que, nel promediu de 2025, el númberu d'ocupaos creza un 4,5%, sofitándose, sobre manera, nel crecimientu nel sector servicios y, en menor midida, na industria. Al tiempu, la cifra de paraos siguiría menguando, anque a menor ritmu, por mor de la medría de la población activa, lo qu'asitiaría la tasa de paru nel 8,8%. Pa 2026, cuéntase con un aumentu del empléu del 1,3% y una tasa de paru del 8,6% nel promediu del añu, bien per debaxo del 10% pal conxuntu d'España.

