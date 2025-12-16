Cultura refuerza la promoción del asturianu con un presupuestu qu'algama los 3,2 millones pal 2026

La conseyera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, presentó'l miércoles pasáu'l proyeutu presupuestariu del so departamentu pa 2026, que supera los 70 millones d'euros. D'ellos, la Dirección Xeneral d'Acción Cultural y Normalización Llingüística, va recibir 18,5 millones d'euros, lo que supón una medría del 86% al respeutive del 2019 y del 15% sobre 2025.

El presupuestu pa la promoción del asturianu increméntase hasta los 3,2 millones d'euros y financia delles llinies d'actuación. Per primer vegada, la rede de normalización llingüística va disponer de 50.000 euros p'actividaes propies. Amás, cuéntase con facer campañes d'espardimientu de les llingües propies ya increméntense les partíes pa programes educativos como Falamos.

Gutiérrez señaló qu'estes midíes formen parte d'un compromisu del Principáu pol caltenimientu y espardimientu de les llingües propies y la so incorporación a la vida cotidiana de la ciudadanía. L'aumentu de fondos va permitir a los servicios de normalización y a les redes locales desarrollar proyeutos más amplios y sostenibles en tol territoriu.

