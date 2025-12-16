Los motivos polos que los asturianos llamen al 112: urxencies sanitaries, accidentes de tráficu y seguridá

Atención sanitaria, seguridá ciudadana y accidentes de tráficu. Son los principales motivos polos que los asturianos tiren de teléfonu y llamen al 112.

La Sala del Serviciu d'Emerxencies del Principáu d'Asturies (SEPA) recibió un total de 54.345 llamaes el mes de payares pasáu. La media diaria de llamaes foi de 1.812. La mayor parte, en concretu 38.204, fueron d'emerxencia, esto ye, rellacionaes con dalgún incidente. Amás, contabilizáronse 2.503 llamaes informatives y 1.769 llamaes de trabayu.

Toes estes llamaes al 112 Asturies derivaron na apertura de 22.829 incidentes que requieron la movilización de dalgún tipu de recursu. Na so mayor parte, 17.029 correspuenden cola categoría d'atención sanitaria. Tamién se rexistraron, ente otros, 2.841 incidentes rellacionaos cola seguridá ciudadana y seguridá vial y 707 accidentes de tráficu. La media diaria foi de 761 incidentes.

Salíes de Bomberos del SEPA

Al respeutive de l'actividá de la rede de parques de Bomberos del SEPA , hai que señalar que, a lo llargo del pasáu mes de payares, fexeron un total de 700 salíes a estremaes intervenciones, 246 pa quemes, de les que 150 salíes fueron pa quemes forestales y 96 pa quemes urbanes. Amás, contabilizáronse 156 salíes pa retiraes d'elementos peligrosos, fundamentalmente retirada d'himenópteros (niales de viéspores mayoritariamente). Ente otres, tamién se fexeron 44 salíes pa rescates, 20 p'accidentes de tráficu y 16 rastrexos.

Bomberos del SEPA tien 19 parques de bomberos distribuyíos per toa Asturies que trabayen en rede so un criteriu de funcionalidá, esto ye, garantizar la mayor rapidez y eficacia posible en cualquier puntu d'Asturies. L'organismu autónomu tamién dispon de trés helicópteros, ún d'ellos medicalizáu, p'atender les emerxencies que puedan surdir en tol territoriu y, otros dos multifunción, destinaos, fundamentalmente, pa estinción de quemes forestales.

