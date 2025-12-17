Más de cien obres públiques queden ermes n'Asturies pol encarecimientu de los precios
La patronal CAC-Asprocon destaca que les empreses arrenunciaron a 121 proyeutos públicos valoraos en 27 millones al nun actualizase los precios
Sixto Cortina (Traducción)
Los contratos d'obres públiques que quedaron ermos o que rexistraron arrenuncios n'Asturies disparáronse a lo llargo de los primeros once meses del añu. Nesi periodu rexistróse un récord de 121 obres d'alministraciones públiques que quedaron ensin empreses que les executen.
La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) ellaboró'l so informe de licitación correspondiente a 2025. A un mes pa zarrar l'exerciciu, la licitación d'obra pública n'Asturies algamó los 604,27 millones d'euros, lo que supon un 4,51% menos que nel mesmu periodu de 2024 si la valoración se fae n'euros constantes. "El resultáu actual pon al presente exerciciu na metá de la tabla del nuesu ranking históricu", señala l'informe, que destaca que les alministraciones autonómica y local "son los motores" de la contratación n'asturies. En xunto, apurren el 78% del total licitáu (47,05% la comunidá autónoma y el 30,95% les alministraciones locales), diez puntos más qu'un añu primero y el mesmu porcentaxe que perdió l'alministración central.
Xunto al importe de les licitaciones, l'informe de la patronal asturiana de la construcción rescampla les obres ermes, anulaes o arrenunciaes. Resalta que nos once primeros meses del añu axunten 27,82 millones d'euros correspondientes a la cifra récord de 121 obres. "Como yá veníemos anunciando va meses, esti apartáu crez de forma esponencial", señala l'informe, que como amuesa d'esi crecimientu cita que nos dos últimos meses hubo 25 obres ermes por valor de 11,12 millones d'euros.
Dende CAC-Asprocon vienen insistiendo en que l'incrementu de les obres ermes ta arreyáu direutamente colos precios, "que nun s'afayen a la realidá del mercáu", nel qu'hai un constante encarecimientu de los materiales. La tardanza nes tramitaciones fai que los pliegos queden obsoletos cuando se liciten les obres.
Amás, la patronal señala que la tresparencia na contratación pública "sigue llueñe de ser ideal" al respeutive de la publicidá, sobre manera nos contratos menores.
