El mercáu inmobiliariu d'Asturies esfrez: les compraventes de viviendes caen por tercer mes consecutivu

Les operaciones menguaron n'ochobre un 4,2% en tasa interañal

Obres de construcción de viviendes en La Felguera.

Obres de construcción de viviendes en La Felguera. / D. O.

Pablo Castaño

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

El mercáu inmobiliariu d'Asturies esfrez. La compraventa de vivienda na comunidá cayó n'ochobre por tercer mes consecutivu al baxar un 4,2% en tasa interañal, según los datos publicaos el llunes pasáu pol Institutu Nacional d'Estadística (INE).

N'ochobre compráronse nel Principáu 1.603 viviendes, un 25,8% más qu'en septiembre, pero un 4,2% menos en comparanza col mesmu mes del añu pasáu. La cayida interañal d'ochobre axúntase a les rexistraes en septiembre y n'agostu, que fueron del 4,1% y el 23,2%, respeutivamente.

En tasa interañal y por tipu de vivienda, la compraventa de vivienda usada repicó un 1,7%, hasta 1.340 operaciones, mentanto que la de vivienda nueva baxó un 26,3%, hasta 263. Amás, la compra de vivienda llibre quedó invariable con 1.462 operaciones, y la de vivienda protexida cayó un 33,5%, hasta 141.

Magar que la compraventa de vivienda encadenó trés meses de descensos, nel acumuláu de xineru a ochobre Asturies rexistra un aumentu del 10,9%, hasta 13.116 operaciones. Esti aumentu produzse depués de qu'Asturies marcara l'añu pasáu un máximu anual d'operaciones dende 2007, con un total de 14.316 compraventes, un 18,6% más que nel exerciciu anterior.

Asturies encadenó cuatro exercicios consecutivos cola compraventa de vivienda al alza, con incrementos del 23,3% en 2021; del 20,4% en 2022; del 6,5% en 2023, y del 18,6% en 2024. Nestos cuatro años, el volume añal de compraventes de vivienda práuticamente doblóse, al pasar de les 7.627 de 2020 a les 14.316 del pasáu añu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

El mercáu inmobiliariu d'Asturies esfrez: les compraventes de viviendes caen por tercer mes consecutivu

Más de cien obres públiques queden ermes n'Asturies pol encarecimientu de los precios

Los motivos polos que los asturianos llamen al 112: urxencies sanitaries, accidentes de tráficu y seguridá

Cultura refuerza la promoción del asturianu con un presupuestu qu'algama los 3,2 millones pal 2026

Los motivos polos que meyora la previsión de crecimientu d'Asturies (que sigue per debaxo de la media d'España)

Abierta la convocatoria de ponencies pal III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana en Madrid

Lluces, cámara y aición nel barriu xixonés d'El Llano col rodaxe de la película "Pájaro que agoniza": "Esperamos estrenar nel FICX"

China quier hermanar ún de los sos grandes parques colos Picos d'Europa

