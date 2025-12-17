El mercáu inmobiliariu d'Asturies esfrez: les compraventes de viviendes caen por tercer mes consecutivu

El mercáu inmobiliariu d'Asturies esfrez. La compraventa de vivienda na comunidá cayó n'ochobre por tercer mes consecutivu al baxar un 4,2% en tasa interañal, según los datos publicaos el llunes pasáu pol Institutu Nacional d'Estadística (INE).

N'ochobre compráronse nel Principáu 1.603 viviendes, un 25,8% más qu'en septiembre, pero un 4,2% menos en comparanza col mesmu mes del añu pasáu. La cayida interañal d'ochobre axúntase a les rexistraes en septiembre y n'agostu, que fueron del 4,1% y el 23,2%, respeutivamente.

En tasa interañal y por tipu de vivienda, la compraventa de vivienda usada repicó un 1,7%, hasta 1.340 operaciones, mentanto que la de vivienda nueva baxó un 26,3%, hasta 263. Amás, la compra de vivienda llibre quedó invariable con 1.462 operaciones, y la de vivienda protexida cayó un 33,5%, hasta 141.

Magar que la compraventa de vivienda encadenó trés meses de descensos, nel acumuláu de xineru a ochobre Asturies rexistra un aumentu del 10,9%, hasta 13.116 operaciones. Esti aumentu produzse depués de qu'Asturies marcara l'añu pasáu un máximu anual d'operaciones dende 2007, con un total de 14.316 compraventes, un 18,6% más que nel exerciciu anterior.

Asturies encadenó cuatro exercicios consecutivos cola compraventa de vivienda al alza, con incrementos del 23,3% en 2021; del 20,4% en 2022; del 6,5% en 2023, y del 18,6% en 2024. Nestos cuatro años, el volume añal de compraventes de vivienda práuticamente doblóse, al pasar de les 7.627 de 2020 a les 14.316 del pasáu añu.

