Candás acueye'l sábadu una xornada de baille tradicional solidariu
S. C.
El Grupu de Baille Tradicional San Félix de Candás zarra l'añu 2025, nel que representó a Asturies nel Festival Intercélticu d'An Oriant (Breizh), onde presentó una versión del so espectáculu "Llamando a Conceyu", cola celebración de "Bailla Na Plaza Solidariu" el próximu sábadu 20 d'avientu a les 12 la mañana en La Baragaña (Candás).
"Bailla Na Plaza Solidariu" vuelve al so formatu orixinal, qu'entamó nel añu 2016, siendo una clas de baille tradicional asturianu nel que pueden participar toles persones que quieran baillar, lo mesmo xente que yá sabe los pasos más avezaos del nuestru baille tradicional como xente que nunca bailló y siempre tuvo gana de deprender.
Y sigue teniendo una carga solidaria, esta vegada con "El ángel de Javi". Javi ye un neñu asturianu d'ocho años, enllenu de vida, allegría y pasión pol fútbol. En febreru de 2025 recibió un diagnósticu que cambió la so vida y la de la so familia: Nedamss, una enfermedá xenética ultrarrara, neurodexenerativa y devastadora.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
