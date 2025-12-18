L'ayalga arqueolóxica clave pa entender el pasáu d'esta parroquia d'Uviéu

El barriu del Fornaxe, na parroquia uvieína de Faro, vuelve ponese nel centru de la investigación arqueolóxica depués d'atopar un nuevu fornu y un testar d'alfarería dataos nel sieglu XVIII, un descubrimientu que refuerza'l valor históricu de la cerámica tradicional de la zona. L'actuación foi posible gracies a la financiación de la Fundación Municipal de Cultura y al puxu de l'Asociación d'Amigos de l'Alfarería de Faro, entidá que trabaya na recuperación y divulgación d'esti patrimoniu singular.

Los restos salieron a la lluz a lo llargo de los trabayos de llimpieza con siguimientu arqueolóxicu empobinaos pol arqueólogu Alfonso Fanjul Peraza, que se centraron na redolada de l'antigua casa de Los Llanejos, un conxuntu d'edificaciones que sufrió importantes tresformaciones a lo llargo de los años trenta y ochenta del sieglu XX. A pesar d'estes alteraciones, los trabayos permitieron documentar la esistencia de delles estructures con cambios d'usu siguíos dende'l sieglu XVIII.

Na llende sur del complexu d'edificios atopóse parte d'un fornu alfareru, bastante esfarrapáu na so parte cimera, al pie de los restos d'un estensu testar cerámicu. Nesti vertederu identificáronse munchos fragmentos de pieces cerámiques, munchos d'ellos decoraos, que dexen conocer meyor los procesos productivos y estéticos de la cerámica de Faro moderna. L'afayu de fragmentos de tubos de fornu foi clave pa certificar la presencia d'esta infraestructura dientro d'una estructura circular identificada como fornu.

Esti descubrimientu da continuidá a les investigaciones qu'Alfonso Fanjul desenvuelve dende 2012, enxaretaes dientro d'un plan de promoción y divulgación de la cerámica local. En 2023 y 2024, estos trabayos centráronse nel estudiu del cercanu alfar de Casa Tudela, ampliando'l conocimientu sobre la rede productiva histórica de Faro.

Anguaño, apenes se caltienen una decena d'espacios susceptibles d'investigación arqueolóxica arreyada a la cerámica de Faro. Por ello, l'afayu del fornu del alfar de Los Llanejos da-y un valor mayor, por que se va incorporar como espaciu visitable a la ruta de la cerámica de Faro qu'impulsa l'asociación y que yá se desarrolla al traviés de visites empobinaes.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"