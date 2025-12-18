L'ayalga arqueolóxica clave pa entender el pasáu d'esta parroquia d'Uviéu
La construcción, bastante esfarrapada na so parte cimera, alcuéntrase na redolada de l'antigua casa de Los Llanejos
Sixto Cortina (Traducción)
El barriu del Fornaxe, na parroquia uvieína de Faro, vuelve ponese nel centru de la investigación arqueolóxica depués d'atopar un nuevu fornu y un testar d'alfarería dataos nel sieglu XVIII, un descubrimientu que refuerza'l valor históricu de la cerámica tradicional de la zona. L'actuación foi posible gracies a la financiación de la Fundación Municipal de Cultura y al puxu de l'Asociación d'Amigos de l'Alfarería de Faro, entidá que trabaya na recuperación y divulgación d'esti patrimoniu singular.
Los restos salieron a la lluz a lo llargo de los trabayos de llimpieza con siguimientu arqueolóxicu empobinaos pol arqueólogu Alfonso Fanjul Peraza, que se centraron na redolada de l'antigua casa de Los Llanejos, un conxuntu d'edificaciones que sufrió importantes tresformaciones a lo llargo de los años trenta y ochenta del sieglu XX. A pesar d'estes alteraciones, los trabayos permitieron documentar la esistencia de delles estructures con cambios d'usu siguíos dende'l sieglu XVIII.
Na llende sur del complexu d'edificios atopóse parte d'un fornu alfareru, bastante esfarrapáu na so parte cimera, al pie de los restos d'un estensu testar cerámicu. Nesti vertederu identificáronse munchos fragmentos de pieces cerámiques, munchos d'ellos decoraos, que dexen conocer meyor los procesos productivos y estéticos de la cerámica de Faro moderna. L'afayu de fragmentos de tubos de fornu foi clave pa certificar la presencia d'esta infraestructura dientro d'una estructura circular identificada como fornu.
Esti descubrimientu da continuidá a les investigaciones qu'Alfonso Fanjul desenvuelve dende 2012, enxaretaes dientro d'un plan de promoción y divulgación de la cerámica local. En 2023 y 2024, estos trabayos centráronse nel estudiu del cercanu alfar de Casa Tudela, ampliando'l conocimientu sobre la rede productiva histórica de Faro.
Anguaño, apenes se caltienen una decena d'espacios susceptibles d'investigación arqueolóxica arreyada a la cerámica de Faro. Por ello, l'afayu del fornu del alfar de Los Llanejos da-y un valor mayor, por que se va incorporar como espaciu visitable a la ruta de la cerámica de Faro qu'impulsa l'asociación y que yá se desarrolla al traviés de visites empobinaes.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas