Un calendariu sidreru sofitáu pola denominación d'orixe

La edición, de mil exemplares, va distribuyise en llibreríes pa espresar "la nuestra cultura"

Pela izquierda, Daniel Ruiz, Xurde Margaride, Vicente Fernández y Oliver Suárez, col calendariu Sidra d'Asturies.

Pela izquierda, Daniel Ruiz, Xurde Margaride, Vicente Fernández y Oliver Suárez, col calendariu Sidra d'Asturies. / Marcos León

Manuel Castro

Sixto Cortina (Traducción)

Una imaxe sidrera pa cada mes, dende'l restallu de la sidra nel vasu, escanciaos, espiches, el floriamientu, l'embotelláu, el récord d'escanciáu de sidra en Xixón, la collecha de la mazana, hasta la lluvia de la sidra dientro d'una prensa nun llagar entamen el calendariu de 2026 Sidra d'Asturies, Denominación d'Orixe Protexida, que presentaron fae unos díes el xerente de la denominación d'orixe, Daniel Ruiz; el xerente de Nortegráfico, editora del calendariu, Vicente Fernández; el conceyal Oliver Suárez y l'autor de les imaxes, Xurde Margaride.

Unes imaxes escoyíes por Daniel Ruiz, sobre les que Xurde Margaride esplicó que "nun ye namás l'entamu d'amosar tol aspeutu de producción de la sidra, que se vean tolos procesos, sinón que les fotografíes seyan plástiques, guapes, que tengan calidá artística, que la xente lu mangue en so casa y cuando toque cada mes pueda disfrutar d'una imaxe guapa".

La edición xube a 1.000 exemplares, que se distribúin en llibreríes asturianes. Daniel Ruiz animó a que la siguiente edición se sopelexe a nivel nacional: "que meyor manera d'espresar la nuestra cultura qu'al traviés d'un calendariu sidreru", más tovía depués de la declaración de Patrimoniu de la Humanidá de la cultura sidrera. Oliver Suárez recordó qu'esti añu Xixón volvió superar el récord mundial d'escanciáu, mentanto que l'editor apuntó que "un calendariu puede convertise nun oxetu cultural".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

