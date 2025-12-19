Editen un mapa y material didáuticu sobre la toponimia d'Avilés
El proyeutu pa promocionar los nomes de llugares del conceyu llámase "Ñeru"
Sixto Cortina (Traducción)
Avilés quier recuperar la so toponimia tradicional. Asina lo anunció va unos díes la conceyala de normalización llingüística, Ana Solís, que presentó'l proyeutu "Ñeru", que recueye'l trabayu de les editoriales Acuto Xuegos y Nenyuri y l'ilustrador Cuinchi, pal fomentu y la normalización de la toponimia del conceyu, con acciones centraes nos neños y adolescentes. "Ñeru" cuenta con un mapa d'Avilés con una tirada de mil exemplares, amás de material didáuticu pa 6.u de primaria y los primeros años d'ESO consistente nuna carpeta col mapa toponímicu amás de crucigrames, curiosidaes y una curtia biografía d'autores avilesinos.
La distribución de los materiales va facese a sitios oficiales del conceyu, a les asociaciones de vecinos y vecines, comerciu avilesín y centros educativos.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
