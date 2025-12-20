Asturies ye la comunidá peninsular qu'esporta menos agroalimentación

Asturies foi la comunidá autónoma pensinsular (esto ye, quitando Canaries y Baleares) que menos productos agroalimentarios esportó en 2024, según l'informe d'Unicaja sobre'l sector agrariu, publicáu va unos díes.

En concretu, el valor de les ventes agroalimentarias d'Asturies a mercaos estranxeros xubió a 288,5 millones d'euros, lo que quier dicir un aumentu del 13,3% al respeutive de 2023. Namás les dos comunidaes insulares, Canaries y Baleares, esportaron por una cantidá económica inferior, de 282,1 y 129,8 millones, respeutivamente.

Toles demas comunidaes esportaron más. En concretu, como cabezaleres tuvieron, d'un xeitu mui axustáu ente elles, Andalucía (15.660,7 millones) y Cataluña (15.141,7 millones). Nel conxuntu d'España, les esportaciones aumentaron un 6,1%, hasta sumar 71.793,7 millones d'euros.

El datu d'Asturies nun rescampla namás por figurar ente los menores volumes totales, sinón que tamién foi la comunidá de la Península con un menor pesu del sector agroalimentariu nel conxuntu de les sos esportaciones. Asina, tan solo'l 5% de les ventes esteriores asturianes vinieron de productos agroalimentarios, superando por bien poco'l porcentaxe de Baleares (4,9%). Nel casu de Canaries, magar tar per debaxo d'Asturies en cantidá total, el sector apurrió'l 10,7% de la so esportación.

Amás, si s'analicen específicamente les esportaciones del campu asturianu, llama l'atención qu'el 61,5% del total (esto ye, una suma de 177,5 millones) correspondieron a productos lácteos y güevos, onde destacaron les ventes de mantega, preparaciones alimenticies y lleche y nata. Ello ye, qu'Asturies ye la tercer provincia productora de lleche, namás per detrás d'A Coruña y Lugo.

Seis de cada diez euros ingresaos pola esportación agroalimentaria d'Asturies vinieron de trés países europeos: Portugal (el 23,5% del total), Italia (22,9%) y Francia (16,2%).

Estructura

Otru datu del informe d'Unicaja que resulta ilustrativu de la estructura del sector n'Asturies ye que se trata de la comunidá autónoma con una menor tasa d'asalariaos, el 15,1% del total de trabayadores. El siguiente territoriu con un menor porcentaxe, Castiella y Lleón, más que dobla la tasa asturiana, con un 39,3%.

Amás, el Principáu ye la tercer autonomía con un menor númberu d'empreses agroalimentarias con más de 50 emplegaos (el 2,1%), namás per detrás d'Estremadura (2%) y Baleares (1,3%). Dambos datos, el de la tasa d'asalariaos y el del númberu de compañíes con un tamañu cuandu menos medianu, fae rescamplar que'l texíu empresarial del campu asturianu ta mui atomizáu y asitiáu en negocios pequeños de tipu familiar.

En concretu, de les 627 empreses asturianes del sector que figuraben nos rexistros oficiales a 1 de xineru de 2024 (un 2,6% menos qu'un añu primero), más de la metá (390) teníen hasta 9 trabayadores; 120 empreses teníen ente 10 y 49; 104 nun teníen nengunu; namás once teníen ente 50 y 250 y namás dos compañíes teníen siquier 250 trabayadores.

