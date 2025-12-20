La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones pa ganar pesu na multinacional enerxética EDP
El grupu asturianu tien una posición mayoritaria n'Oppidum, segundu accionista de la compañía
Sixto Cortina (Traducción)
Uviéu
La corporación asturiana Masaveu, per aciu de la so sociedá Masaveu Internacional, amplió la so participación na enerxética EDP cola compra de 3.941.430 acciones por 14,76 millones d'euros.
Fernando Masaveu Herrero, miembru del conseyu xeneral y de supervisión d'EDP, declaró esta adquisición a la comisión de valores de Portugal al tar estrechamente arreyáu a la sociedá compradora.
Con esta operación, Corporación Masaveu refuerza la so posición n'EDP. Tien una posición mayoritaria n'Oppidum Capital, segundu accionista d'EDP per detrás de la china CTG col 6,82%, y tamién tien acciones n'EDP al traviés de la sociedá Flicka Forestal.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
- La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP