La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones pa ganar pesu na multinacional enerxética EDP

La corporación asturiana Masaveu, per aciu de la so sociedá Masaveu Internacional, amplió la so participación na enerxética EDP cola compra de 3.941.430 acciones por 14,76 millones d'euros.

Fernando Masaveu Herrero, miembru del conseyu xeneral y de supervisión d'EDP, declaró esta adquisición a la comisión de valores de Portugal al tar estrechamente arreyáu a la sociedá compradora.

Con esta operación, Corporación Masaveu refuerza la so posición n'EDP. Tien una posición mayoritaria n'Oppidum Capital, segundu accionista d'EDP per detrás de la china CTG col 6,82%, y tamién tien acciones n'EDP al traviés de la sociedá Flicka Forestal.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"