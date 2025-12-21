Asturies da-y puxu a la proyeición esterior de l'anovación
Sekuens va sofitar más d'una trentena de proyeutos de 25 entidaes con 639.000 euros
Sixto Cortina (Traducción)
Asturies va afalar la proyeición esterior de l'anovación, sofitando financieramente más de trenta proyeutos de tresferencia de conocimientu y de promoción internacional de l'actividá investigadora y teunolóxica. L'axencia Sekuens, encargada de xestionar la convocatoria, aprobó sofitar les solicitúes de 25 entidaes, pa lo que va destinar 639.000 euros.
La nueva llinia d'ayudes pa da-y puxu a l'anovación collaborativa ya internacional recibió 36 solicitúes, lo que confirma "l'interés del texíu productivu y científicu por reforzar el so allugamientu en proyeutos internacionales, avanzar na valorización teunolóxica y acelerar la tresferencia al mercáu".
El programa, en collaboración cola Fundación pa la Investigación Científica y Teunolóxica n'Asturies (Ficyt), funde les subvenciones empobinaes a sofitar la tresferencia de conocimientu y teunoloxía, y tamién la internacionalización de la I+D+i.
Les empreses podíen acoyese na so solicitú a cuatro modalidaes estremaes: tresferencia de teunoloxía transnacional, misiones internacionales, participación en propuestes internacionales d'I+D+i y consultoría pa esti tipu de propuestes.
Al cabu, la llinia más demandada foi la de participación en propuestes internacionales d'I+D+i, empobinada a financiar les aiciones preparatorias p'allegar a programes europeos y multillaterales, con 19 proyeutos sofitaos. La modalidá de tresferencia de teunoloxía tresnacional, concebida pa sofitar la valorización, maduración teunolóxica y la collaboración con axentes internacionales va sofitar 12 proyeutos.
En total, la nueva llinia d'ayudes va contribuyir a movilizar 917.640 euros que van ayudar a asitiar internacionalmente proyeutos d'investigación y desarrollos teunolóxicos asturianos.
