Asturies da-y puxu a la proyeición esterior de l'anovación

Asturies va afalar la proyeición esterior de l'anovación, sofitando financieramente más de trenta proyeutos de tresferencia de conocimientu y de promoción internacional de l'actividá investigadora y teunolóxica. L'axencia Sekuens, encargada de xestionar la convocatoria, aprobó sofitar les solicitúes de 25 entidaes, pa lo que va destinar 639.000 euros.

La nueva llinia d'ayudes pa da-y puxu a l'anovación collaborativa ya internacional recibió 36 solicitúes, lo que confirma "l'interés del texíu productivu y científicu por reforzar el so allugamientu en proyeutos internacionales, avanzar na valorización teunolóxica y acelerar la tresferencia al mercáu".

El programa, en collaboración cola Fundación pa la Investigación Científica y Teunolóxica n'Asturies (Ficyt), funde les subvenciones empobinaes a sofitar la tresferencia de conocimientu y teunoloxía, y tamién la internacionalización de la I+D+i.

Les empreses podíen acoyese na so solicitú a cuatro modalidaes estremaes: tresferencia de teunoloxía transnacional, misiones internacionales, participación en propuestes internacionales d'I+D+i y consultoría pa esti tipu de propuestes.

Al cabu, la llinia más demandada foi la de participación en propuestes internacionales d'I+D+i, empobinada a financiar les aiciones preparatorias p'allegar a programes europeos y multillaterales, con 19 proyeutos sofitaos. La modalidá de tresferencia de teunoloxía tresnacional, concebida pa sofitar la valorización, maduración teunolóxica y la collaboración con axentes internacionales va sofitar 12 proyeutos.

En total, la nueva llinia d'ayudes va contribuyir a movilizar 917.640 euros que van ayudar a asitiar internacionalmente proyeutos d'investigación y desarrollos teunolóxicos asturianos.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"