José Luis Cienfuegos, Medaya d'Oru al Méritu nes Belles Artes a títulu póstumu
El Gobiernu distingue al fináu exdirector del Festival de Xixón pola so programación "esixente y abierta al cine d'autor y a nueves miraes"
Sixto Cortina (Traducción)
La importancia decisiva del asturianu José Luis Cienfuegos nel terrén de la xestión cultural y cinematográfica foi reconocida a títulu póstumu pol Gobiernu cola Medaya d'Oru al Méritu nes Belles Artes. La repentina muerte de Cienfuegos el 2 d'avientu pasáu causó un gran ablayamientu nel mundu de la cultura asturiana y nacional, sobre manera nel ámbitu del cine, onde dexa un legáu imborrable.
El Ministeriu de Cultura destaca que Cienfuegos, natural d'Avilés, "tuvo arreyáu munches décades a la direición y programación de certames cinematográficos de referencia. Dirixió'l Festival Internacional de Cine de Xixón, el Festival de Cine Européu de Sevilla y, nos sos últimos años, la Selmana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). El so trabayu carauterízase por una programación esixente, abierta al cine d'autor y a nueves miraes, y por una firme defensa del cine como ferramienta cultural y de reflexón".
Les Medayes d'Oru al Méritu nes Belles Artes son una de les máximes distinciones culturales que concede l'Estáu y reconocen añalmente a persones y entidaes que contribuyeron de forma sobresaliente a la creación artística o al espardimientu de la cultura.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
- La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio