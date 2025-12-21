José Luis Cienfuegos, Medaya d'Oru al Méritu nes Belles Artes a títulu póstumu

La importancia decisiva del asturianu José Luis Cienfuegos nel terrén de la xestión cultural y cinematográfica foi reconocida a títulu póstumu pol Gobiernu cola Medaya d'Oru al Méritu nes Belles Artes. La repentina muerte de Cienfuegos el 2 d'avientu pasáu causó un gran ablayamientu nel mundu de la cultura asturiana y nacional, sobre manera nel ámbitu del cine, onde dexa un legáu imborrable.

El Ministeriu de Cultura destaca que Cienfuegos, natural d'Avilés, "tuvo arreyáu munches décades a la direición y programación de certames cinematográficos de referencia. Dirixió'l Festival Internacional de Cine de Xixón, el Festival de Cine Européu de Sevilla y, nos sos últimos años, la Selmana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). El so trabayu carauterízase por una programación esixente, abierta al cine d'autor y a nueves miraes, y por una firme defensa del cine como ferramienta cultural y de reflexón".

Les Medayes d'Oru al Méritu nes Belles Artes son una de les máximes distinciones culturales que concede l'Estáu y reconocen añalmente a persones y entidaes que contribuyeron de forma sobresaliente a la creación artística o al espardimientu de la cultura.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"