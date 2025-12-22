Asturies, la comunidá onde más aumenta'l gastu n'anovación empresarial

Asturies foi la comunidá autónoma na que les sos empreses más alzaron el gastu n'anovación –qu'inclúi la investigación y desarrollu (I+D) y otres actividaes– en 2024, en comparanza col añu anterior, según datos del Institutu Nacional d'Estadística (INE).

En concretu, el desembolsu de les compañíes asturianes n'actividaes anovadores aumentó un 55,5%, hasta algamar 318,1 millones d'euros. Les siguientes comunidaes con mayores crecimientos fueron Navarra (45,7%) y Castiella y Lleón (39,4%). Nel conxuntu del país, l'aumentu foi del 13%.

Con too y con ello, magar esa bultable medría, Asturies representó'l 1,4% de la inversión total a nivel nacional, esto ye, por debaxo del 2% que supon tola economía asturiana nel PIB español.

A tenor de los datos del INE, el gastu del sector priváu n'anovación ta fuertemente concentráu en Madrid y Barcelona, qu'en 2024 apurrieron respeutivamente'l 30% y el 25,6% de tola inversión nacional. La tercer comunidá, a muncha distancia, foi el País Vascu (9,3%).

N'Asturies, el Principáu marcóse como oxetivu qu'en 2027 el gastu n'I+D equivalga al 2% del PIB asturianu. L'Executivu ta promoviendo especialmente l'actividá en centros d'anovación de 14 grandes empreses asturianes, que yá axunten cerca de mediu millar de profesionales.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"