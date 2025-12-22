Asturies, la comunidá onde más aumenta'l gastu n'anovación empresarial
La inversión teunolóxica dispárase un 55,5%, anque namás apurre'l 1,4% del total nacional
Sixto Cortina (Traducción)
Asturies foi la comunidá autónoma na que les sos empreses más alzaron el gastu n'anovación –qu'inclúi la investigación y desarrollu (I+D) y otres actividaes– en 2024, en comparanza col añu anterior, según datos del Institutu Nacional d'Estadística (INE).
En concretu, el desembolsu de les compañíes asturianes n'actividaes anovadores aumentó un 55,5%, hasta algamar 318,1 millones d'euros. Les siguientes comunidaes con mayores crecimientos fueron Navarra (45,7%) y Castiella y Lleón (39,4%). Nel conxuntu del país, l'aumentu foi del 13%.
Con too y con ello, magar esa bultable medría, Asturies representó'l 1,4% de la inversión total a nivel nacional, esto ye, por debaxo del 2% que supon tola economía asturiana nel PIB español.
A tenor de los datos del INE, el gastu del sector priváu n'anovación ta fuertemente concentráu en Madrid y Barcelona, qu'en 2024 apurrieron respeutivamente'l 30% y el 25,6% de tola inversión nacional. La tercer comunidá, a muncha distancia, foi el País Vascu (9,3%).
N'Asturies, el Principáu marcóse como oxetivu qu'en 2027 el gastu n'I+D equivalga al 2% del PIB asturianu. L'Executivu ta promoviendo especialmente l'actividá en centros d'anovación de 14 grandes empreses asturianes, que yá axunten cerca de mediu millar de profesionales.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
- La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP