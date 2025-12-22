Les matrícules n'asturianu y eonaviego crecen un 34,2% nel nuevu cursu escolar
La Conseyería d'Educación incrementó un 34,2% la matriculación n'asturianu y eonaviego nesti cursu escolar, con un total de 30.782 estudiantes. Esti crecimientu, que se rexistra por cuartu añu consecutivu, dase por aciu, fundamentalmente, de la introducción de la llingua autóctona nel segundu ciclu d'Infantil como elección voluntaria.
Según detalló'l Principáu, l'acercamientu a la llingua asturiana, al traviés de dellos de los conteníos incluyíos nel área de deprendimientu Comunicación y representación de la realidá, entamóse al tiempu nos trés niveles del segundu ciclu d'Infantil. Esti primer añu matriculáronse 7.652 neños y neñes: 6.220 en centros públicos y 1.432, en concertaos. La cifra supera'l 48% del total del alumnáu d'esta etapa educativa, un datu persatisfactoriu pa esti cursu inaugural.
Si se descontara l'alumnáu d'Infantil, el balance resulta tamién positivu. Los estudiantes de Llingua Asturiana y Lliteratura en Primaria, Secundaria y Bachilleratu esperimenten una llixera medría del 0,83% al respeutive del cursu anterior.
Según la directora Xeneral d'Inclusión Educativa y Ordenación, Dolores Bueno, esti crecimientu reflexa ensin duda'l creciente interés y la reconocencia del valor de la nuestra llingua, non yá como patrimoniu cultural, sinón tamién como un elementu fundamental pal desarrollu integral del nuestru alumnáu.
El principal incrementu de matrícula n'asturianu y eonaviego producióse ente l'alumnáu de Secundaria de la rede concertada, con un 36,5% más que'l cursu 2024-2025, siguíu de Bachilleratu en centros públicos (8,7%) y Primaria na enseñanza concertada (4,2%). Sicasí, en Primaria y Secundaria de la rede pública producióse un llixeru descensu del 1% y el 0,2%, respeutivamente.
Iniciatives pa fomentar l'asturianu
Otra iniciativa pionera nel Principáu foi l'entamu esti cursu de la ufierta d'asturianu nes Escueles Oficiales d'Idiomes. El primer pasu diose n'Uviéu, onde se contabilicen 43 persones matriculaes nos trés niveles disponibles: 33 nel A1, estremaos en dos grupos; 3 nel B1 y 7 nel C1. La matrícula caltiénse abierta.
Pa Bueno, la posibilidá d'ufiertar la enseñanza del asturianu nes Escueles Oficiales d'Idiomes supón una meyora significativa na so reconocencia académica y social, ampliando les oportunidaes de deprendimientu pa tola población adulta.
Per otru llau, la conseyería dispón yá de nuevos materiales didáuticos pa toles etapes educatives, que fueron ellaboraos por dellos grupos de trabayu coordinaos pola Dirección Xeneral d'Inclusión Educativa y Ordenación. Pal segundu ciclu d'Infantil preparáronse espresamente 220 propuestes con xuegos, fiches, audiciones y otres actividaes.
