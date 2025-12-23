Lucía Solla Sobral, ganadora de "El Ojo Crítico" de Narrativa

La escritora gallega afincada n'Uviéu –onde creó y coordina'l grupu de llectura'l Club de las Letras Salvajes– Lucía Solla Sobral, ye la ganadora del Premiu "El Ojo Crítico" de Radio Nacional d'España de Narrativa pola so novela "Comerás flores", que "acredita la voz d'una narradora solvente, orixinal y madura" .

El xuráu incidió nel fechu de qu'en "Comerás flores" Solla Sobral "indaga na intimidá d'una muyer moza sometida a la manipulación de la so pareya, describiendo la lenta construcción del poder patriarcal al traviés d'una narradora en primer persona que resulta cercana y creíble nel so namoramientu, el so plasmu y el so mieu". "Los sos recursos lliterarios, la so capacidá espresiva y la sotileza de les sos observaciones llogren que la violencia exercida sobre una única muyer se convierta nuna violencia universal, qu'afeuta y concierne a toos y caún de los sos llectores", destaca.

El xuráu de la 36.ª edición del Premiu "El Ojo Crítico" tuvo formáu polos escritores Luis Mateo Díez, Premiu Cervantes, Nacional de les Lletres y Nacional de Narrativa en dos ocasiones; Manuel Rivas, Premiu Nacional de les Lletres; Paco Cerdá, Nacional de Narrativa y Premiu "El Ojo Crítico" de Narrativa na anterior edición; y Laura Fernández, Premio "El Ojo Crítico" de Narrativa" en 2021, amás de los llibreros valencianos Almudena Amador y Óscar Brox, Premiu Llibrería Cultural 2025; Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, al frente del programa radiofónicu "El Ojo Crítico" y Susana Santaolalla, periodista cultural en RNE.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"