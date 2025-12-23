Tania Blanco inaugura en Xixón "Gas, Óxidu y Sal", una amuesa sobre los residuos industriales

El Muséu Barjola, en Xixón, foi escenariu va unos díes de la inauguración de la esposición "Gas, Óxidu y Sal", de Tania Blanco, proyeutu que-y valió a la uvieína pa llevar esti añu la IX edición del premiu Barjola, que concede'l complexu museísticu y la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. L'amuesa, diseñada a costa fecha pa la capiella de la Trinidá, asitiada dientro de la mesma instalación artística, podrá visitase hasta finales de febreru y básase nos materiales industriales, sobre manera los residuos en polvu que "escapen" de los almacenes y que tiñen de color el paisaxe d'Aboño, Veriña y la Campa Torres, en Xixón.

"Son llugares onde la llinia ente lo natural y lo industrial empieza a dilíse", esplica l'autora de la instalación, compuesta por un escenariu con planches d'aceru cortao, esferes d'esmalte, sales y pieces industriales ferruñoses, a los que s'axunten cuatro fotografies aérees de zones d'almacenaxe que recuerden a "otros planetes".

