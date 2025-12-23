Tania Blanco inaugura en Xixón "Gas, Óxidu y Sal", una amuesa sobre los residuos industriales
La esposición, diseñada a costa fecha pa la capiella de la Trinidá, va abrir hasta febreru
Sixto Cortina (Traducción)
El Muséu Barjola, en Xixón, foi escenariu va unos díes de la inauguración de la esposición "Gas, Óxidu y Sal", de Tania Blanco, proyeutu que-y valió a la uvieína pa llevar esti añu la IX edición del premiu Barjola, que concede'l complexu museísticu y la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. L'amuesa, diseñada a costa fecha pa la capiella de la Trinidá, asitiada dientro de la mesma instalación artística, podrá visitase hasta finales de febreru y básase nos materiales industriales, sobre manera los residuos en polvu que "escapen" de los almacenes y que tiñen de color el paisaxe d'Aboño, Veriña y la Campa Torres, en Xixón.
"Son llugares onde la llinia ente lo natural y lo industrial empieza a dilíse", esplica l'autora de la instalación, compuesta por un escenariu con planches d'aceru cortao, esferes d'esmalte, sales y pieces industriales ferruñoses, a los que s'axunten cuatro fotografies aérees de zones d'almacenaxe que recuerden a "otros planetes".
