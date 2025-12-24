Carmen Casal presenta n'Uviéu'l so llibru sobre la nieta de Pelayo
La obra "Adosinda, más que reina" ye la historia d'una muyer "fundamental" nos oríxenes y fundación del Reinu d'Asturies
Sixto Cortina (Traducción)
La periodista y escritora Carmen Casal presentó'l vienres pasáu n'Uviéu'l so llibru "Adosinda, más que reina", una obra sobre una muyer, fía d'Alfonso I y nieta de Pelayo, fundamental nos oríxenes y fundación del Reinu d'Asturies. L'actu tuvo llugar na Biblioteca d'Asturies, na plaza del Fontán, hasta onde allegaron munchos de los sos llectores pa que l'autora-yos firmara los so exemplares.
La periodista y escritora parte nel so relatu del sieglu XX, aprovechando "l'afayu d'unos documentos, cuando Menéndez Pidal ta restaurando la capiella de San Xuan en Santianes de Molenes de Pravia. Esi manuscritu resulta ser el diariu qu'escribió Adosinda cuando profesó nel conventu". Adosinda acabó la so vida "enclaustrada" nel conventu pravianu depués de la proclamación como monarca de Mauregato, el rei qu'apautó la entrega de doncelles a los árabes y que taba enfocicáu cola so hermanasca pol sofitu que siempre-y diera a la causa d'Alfonso II el Castu, al que la reina y nieta de Pelayo consideraba como un fíu.
La obra "Adosinda más que reina" combina los apuntes biográficos cola recreación d'una vida apasionante. "Ella vivió momentos impresionantes. Yera nieta de Pelayo. ¿Quién nun recuerda les histories que te cunta to güelu? Seguro que Pelayo cuntaría-y la batalla de Cuadonga a la so nieta, hasta l'últimu detalle", esplica l'autora.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña