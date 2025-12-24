Carmen Casal presenta n'Uviéu'l so llibru sobre la nieta de Pelayo

La periodista y escritora Carmen Casal presentó'l vienres pasáu n'Uviéu'l so llibru "Adosinda, más que reina", una obra sobre una muyer, fía d'Alfonso I y nieta de Pelayo, fundamental nos oríxenes y fundación del Reinu d'Asturies. L'actu tuvo llugar na Biblioteca d'Asturies, na plaza del Fontán, hasta onde allegaron munchos de los sos llectores pa que l'autora-yos firmara los so exemplares.

La periodista y escritora parte nel so relatu del sieglu XX, aprovechando "l'afayu d'unos documentos, cuando Menéndez Pidal ta restaurando la capiella de San Xuan en Santianes de Molenes de Pravia. Esi manuscritu resulta ser el diariu qu'escribió Adosinda cuando profesó nel conventu". Adosinda acabó la so vida "enclaustrada" nel conventu pravianu depués de la proclamación como monarca de Mauregato, el rei qu'apautó la entrega de doncelles a los árabes y que taba enfocicáu cola so hermanasca pol sofitu que siempre-y diera a la causa d'Alfonso II el Castu, al que la reina y nieta de Pelayo consideraba como un fíu.

La obra "Adosinda más que reina" combina los apuntes biográficos cola recreación d'una vida apasionante. "Ella vivió momentos impresionantes. Yera nieta de Pelayo. ¿Quién nun recuerda les histories que te cunta to güelu? Seguro que Pelayo cuntaría-y la batalla de Cuadonga a la so nieta, hasta l'últimu detalle", esplica l'autora.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"