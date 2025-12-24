Defensa encarga a Indra vehículos lanzapuentes sobre ruedes (VLPR) del Exércitu de Tierra que va facer en Xixón
El contratu axudicáu a la compañía d'armamentu tien un valor de 382 millones y un compromisu d'entrega de 32 unidaes hasta 2030
Sixto Cortina (Traducción)
La dirección xeneral d'Armamentu y Material del Ministeriu de Defensa axudicó a Indra'l programa pal desarrollu y construcción del nuevu vehículu lanzapuentes sobre ruedes (VLPR) del Exércitu de Tierra, con un valor de 382 millones d'euros. La previsión d'Indra pa cumplir con esti contratu ye apostar pola fabricación nacional, col futuru centru productivu de Xixón nun sitiu destacáu de los trabayos, que sicasí tamién van tener impactu n'otros corredores industriales arreyaos a la defensa. Amás de la fabricación mesma, Indra va encargáse del caltenimientu y la modernización de los equipos.
El Programa de Vehículu Lanza-puentes de Ruedes que liderará la compañía que preside Ángel Escribano tien les mires d'apurrir 32 VLPR pa sofitar a les unidaes dotaes con Vehículos de Combate Ruedes (VCR) 8x8 "Dragón", apurriéndo-yos la capacidá que-yos fae falta pa franquiar resquiebres, con o ensin agua, col envís de favorecer la maniobra propia.
La nueva ponte tresportable y lanzable dende un vehículu de tracción rueda ta llamáu a ser la nueva ponte de vanguardia de les unidaes con plataformes sobre ruedes.
GDELS refuga Trubia
Pela so parte, General Dynamics European Land Systems (GDELS) anunció esti día un alcuerdu coles fuerces armaes d'Alemania pa suministra-yos un total de 5.000 blindaos tipu "Eagle", de los que cerca de 3.000 van producise "darréu".
La división europea del xigante estadounidense General Dynamics nun va recurrir a la fábrica que la so filial Santa Bárbara Sistemes tien en Trubia (Uviéu) pa entamar esi sustanciosu contratu de blindaos firmáu con Alemania y qu'importa en total 4.000 millones d'euros.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
